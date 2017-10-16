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Главная » Стиль жизни » Технологии » На Титане идут дожди из жидкого метана
На Титане идут дожди из жидкого метана
Сатурн, Титан и Кассини / Иллюстрация: inverse.com

На Титане идут дожди из жидкого метана

Колонистам в будущем придется несладко

16.10.17 144
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Основываясь на наблюдениях зонда Cassini, астрономы смогли смоделировать климатический цикл на самой крупной луне Сатурна и выяснили, что раз в несколько лет на ней случаются настоящие метановые ливни. Об этом сообщает Популярная механика.

Если вам случится пролететь над поверхностью самой большой луны Сатурна, Титана, вы увидите самые настоящие горы, реки, озера и даже моря, полные жидких углеводородов. Однако погода может преподнести большой сюрприз: бури на луне случаются не часто, но когда это происходит, то из разверстых небес на ледяную поверхность Титана льются могучие потоки жидкого метана.

Титан – самая большая из 60 лун Сатурна, размер которой примерно совпадает с размерами Меркурия. Благодаря экспедиции Cassini и наблюдениям астронавтов с Земли, мы узнали множество интересных подробностей о характере этой луны, изучили ее атмосферу и вулканическую деятельность и получили фотографии горного рельефа и песчаных дюн. Подобно Земле, на Титане существует свободно текущая жидкость, круговорот которой влияет на климат луны. Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, пролило свет на ряд других сходств с нашей планетой, о которых мы раньше не знали. Речь идет о региональных погодных условиях и суровых сезонных ливнях.

До начала исследования астрономы UCLA Джонатан Митчелл и Шон Фолк полагали, что дождь из жидкого метана льется очень редко – примерно раз в тысячу земных лет. Оказалось, что они ошибались: ливневые дожди происходят на луне раз в один "год", то есть за период полного обращения луны вокруг Солнца, который равен 29,5 земным годам. С помощью компьютерного моделирования ученые составили климатические модели, которые наглядно продемонстрировали, что погода на Титане суровая: среднее количество метана, падающего с неба, эквивалентно рекордному числу осадков во время урагана "Харви" – колонистам в будущем придется несладко.

Это открытие стало возможным благодаря космическому кораблю Cassini, который проанализировал характер аллювиальных отложений на поверхности планеты.

Аллювий – это обломки и фрагменты почвы, возникающие благодаря руслам постоянных жидкостных потоков (ручьев, рек и т.п.).

Как отмечается в новом исследовании, подобные поверхностные особенности в основном расположены вблизи центров северного и южного полушарий Титана, но немного ближе к полюсам, чем к экватору. Эти вариации показывают, что, подобно Земле, осадки на луне являются регионально специфическими. Интенсивные штормы развиваются вдоль более мягких, более высоких широт Титана, в то время как сухие условия сохраняются в более низких широтах. Мы видим подобные контрасты и на Земле, где зимняя погода и сильные штормы широко распространены в Северной Америке и Европе.

Важно отметить, что ученые UCLA фактически не наблюдали на Титане сами осадки, а судят о них лишь по косвенным признакам. Это неудивительно: Cassini смог вести свои наблюдения лишь в течение трех коротких сессий, а год на луне длится без малого 30 лет. Здесь на помощь и приходит моделирование: проанализировав характер почвы и текучей жидкости, исследователи смогли сымитировать жидкостный цикл Титана. Они надеются, что в будущем зондам посчастливится запечатлеть метановые ливни в действии.

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