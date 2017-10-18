Во вторник, 17 октября, в Японии состоялась первая в истории дуэль пилотируемых боевых человекоподобных роботов (БЧР), в которая завершилась победой американцев. Об этом пишет N+1.

В 2015 году создатели американского робота MegaBot Mk.II вызвали на дуэль японскую компанию Suidobashi Heavy Industry, которая построила робота Kuratas. Спустя несколько дней японцы приняли вызов и заявили, что обязательной частью дуэли должна быть рукопашная. После этого MegaBots привлекла при помощи краудфандинга 550 тыс. долларов и на собранные деньги построила БЧР MegaBot Mk.III, который позже получил название Eagle Prime. Японцы также модифицировали свой Kuratas, добавив ему усиленную руку для рукопашной и увеличив колесную базу для большей устойчивости.

Изначально планировалось, что первая битва БЧР состоится в августе 2017 года, однако позднее организаторы не смогли уложиться в заявленные сроки и дуэль прошла почти на два месяца позже изначально заявленных сроков. Дуэль проходила в Японии и состояла из двух частей, в которых приняло участие два американских робота и один японский. Для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из БЧР упал, отключился, или сдался сам пилот.

Сначала Kuratas сражался со старой версией американского БЧР Iron Glory, а затем с MegaBot Mk.III Eagle Prime, который строился специально с учетом участия в рукопашной схватке. В первой дуэли японский робот победил за считанные секунды, на полном ходу ударив Iron Glory — американский робот успел сделать только один выстрел (снаряд развалился в воздухе) и опрокинулся на спину. В этом раунде победили японцы.

Затем Kuratas сражался два раунда уже против MegaBot Mk.III Eagle Prime. В первом раунде японский робот сначала спрятался от выстрелов из пушки за бочками, а затем попытался отвлечь противника с помощью дрона с дымовой шашкой и снова поехал по прямой в атаку. Однако в этот раз американская команда успела среагировать и обрушила стену из старых автомобилей. Можно предположить, что благодаря этому Kuratas не смог набрать большую скорость и эффективно ударить противника. После этого роботы сцепились в рукопашной схватке и американцы несколько раз выстрелили в среднюю часть японского робота вплотную и ударили несколько раз пушкой в корпус. Kuratas отключился, что засчитали как поражение в первом раунде.

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Во втором раунде Megabots поменяли пушку на цепную пилу и поехали в рукопашную. Японский БЧР открыл непрерывную стрельбу из пулемета, но американцы использовали стальную ферму в качестве щита, подъехали ближе и схватили Kuratas гидравлической клешней за левую усиленную руку. После этого Eagle Prime использовал цепную пилу и почти отпилил правую руку японского робота, на которой установлен пулемет. В этом раунде Kuratas также проиграл и американцы официально стали победителями в первой дуэли БЧР.