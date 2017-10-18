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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео На орбиту Луны планируют вывести надувной жилой модуль
<span class="label red">Видео</span> На орбиту Луны планируют вывести надувной жилой модуль
Скриншот

Видео На орбиту Луны планируют вывести надувной жилой модуль

Проект намерены реализовать к 2020 году

18.10.17 808
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Частная космическая компания Bigelow Aerospace объявила о подготовке к запуску жилого модуля на орбиту Луны. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе с United Launch Alliance, который будет отвечать за создание ракеты-носителя, передает Медуза.

К 2022 году компании хотят вывести на лунную орбиту модуль B330 — надувной отсек длиной 13,7 метра и диаметром 6,7 метра, в котором могут жить и работать до шести человек.

Сначала модуль доставят на околоземную орбиту ракетой Vulcan 562, там отсек будет развернут и проверен. Затем к модулю направят еще две ракеты с дополнительными запасами топлива, которое перекачают в одну из них, чтобы использовать для переправки отсека к Луне.

"Наш лунный модуль — серьезное подтверждение планов по доставке человека на Марс. Это позволит NASA и США увидеть финансово обоснованный проект, завершенный в кратчайшие сроки", — заявил Роберт Бигелоу, президент Bigelow Aerospace.

С мая 2016 года на Международной космической станции уже работает другой надувной модуль производства Bigelow. Его размеры составляют 4 метра в длину и чуть больше 3 метров в диаметре. Ожидается, что его отстыкуют в 2018 году.

 

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