В голландском городе Гемерт открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере. Он предназначен для использования велосипедистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS .



Работа над печатью моста, который имеет около 800 слоев, длилась около трех месяцев. Он создан из усиленного, предварительно спрессованного бетона.

"Одним из преимуществ печати моста является то, что требуется гораздо меньше бетона, чем в обычной технике, в которой заполняется пресс-форма", - сказал представитель технологического университета Эйндховена.

Мост длиной в 8 метров соединяет две дороги над небольшим ручьем.

Авторы проекта испытали его нагрузкой в ​​две тонны, хотя уверяют, что он выдержит вес 40 грузовиков.

Нидерланды вместе с США и Китаем играют ведущую роль во внедрении технологии 3D-печати. В следующем году одна из голландских компаний планирует открыть напечатанный из стали мост через один из каналов Амстердама.