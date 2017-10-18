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Размер не главное. Как США и СССР мерялись спутниками
Кадр из видео

Размер не главное. Как США и СССР мерялись спутниками

Сегодня США — безусловный лидер в космосе. Но так ли это было в прошлом столетии? Корреспондент The New Yorker Ману Саадиа попытался разобраться в этом вопросе

18.10.17 13
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60 лет назад в южном Казахстане СССР запустил первый в истории человечества спутник на орбиту Земли. Он представлял собой блестящую сферу, сделанную из алюминия, магния и титана. Достигал всего 23 дюймов в диаметре и весил как взрослый мужчина. Спутник с четырьмя удлинёнными антеннами был похож на гостя из будущего.

Советское ноу-хау заставило США сильно понервничать. Мало того что Советы первыми умудрились отправить спутник в космос, так ещё по многим характеристикам он превосходил американские разработки.

До запуска советского спутника США и СССР анонсировали планы покорять космос в рамках международной программы геофизических исследований "Международный геофизический год" (МГГ). 4 тыс. исследовательских центров из 67 стран проводили изучения земного шара по единой методике и делились открытиями. Но до выхода советского спутника на орбиту мир не слишком интересовался деятельностью МГГ. Советский же спутник наделал немало шуму благодаря смелым техническим решениям в сочетании с пропагандой СССР.

Дуайт Эйзенхауэр намеренно дал СССР первым запустить спутник, чтобы американцы в условиях холодной войны могли спокойно развивать космическую отрасль

Типичного гражданина США такой расклад поверг в шок, ведь событие продемонстрировало миру первенство советской науки над американской. Впрочем, как показывают недавно рассекреченные архивы, тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр намеренно дал СССР первым запустить спутник, чтобы американцы в условиях холодной войны могли спокойно развивать космическую отрасль: мол, вы и так первыми вышли на орбиту, хватит с вас.

Тем не менее советское "чудо" подтолкнуло США ко многим изменениям. Во-первых, было увеличено финансирование по изучению точных наук в школах. Во-вторых, было основано НАСА, что сделало американскую космическую программу гражданской, а не военной, как было ранее. С этого момента Вашингтон делает ставку на развитие гражданской авиакосмической отрасли.

Сегодня НАСА выполняет две функции: расширяет человеческое знание о явлениях в атмосфере и космосе, а также занимается улучшением авиационных и космических аппаратов. Намерение Дональда Трампа назначить главой НАСА Джима Бриденстайна может подкорректировать космическую программу США. Джим предлагает всесторонне развивать полёты человека на Марс вместо научных исследований космоса. Также он призывает отойти от научной миссии и положить все свои ресурсы на создание космической инфраструктуры для будущего, что приведёт, по его словам, к возникновению космической экономики. Впрочем, она существует давно, так как на системы запуска и спутники в масштабах планеты тратится более $300 млрд в год.

По материалам: The New Yorker
Перевод Даниила Непочатова

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