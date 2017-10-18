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Главная » Стиль жизни » Технологии » Google построит район будущего в канадском мегаполисе

Google построит район будущего в канадском мегаполисе

Google построит район будущего в канадском мегаполисе
Фото из открытых источников

Под "умный" район для начала выделили почти 5 гектаров земли на берегу Онтарио

18.10.17 20
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Alphabet Inc., материнская компания Google, построит "район будущего" в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает LIGA.net со ссылкой на The Financial Times.

Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet. Под "район будущего" выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.

Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.

Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров – до уровня шума в домах.

Предполагается, что в районе не будут использовать личный автотранспорт. Жители будут передвигаться на беспилотных шаттлах и велосипедах. Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой

Sidewalk Labs обещает потратить $50 млн на разработку и тестирование проекта.

 

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