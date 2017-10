Google построит район будущего в канадском мегаполисе

Alphabet Inc., материнская компания Google, построит "район будущего" в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает LIGA.net со ссылкой на The Financial Times.

Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet. Под "район будущего" выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.

Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.

Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров – до уровня шума в домах.

Предполагается, что в районе не будут использовать личный автотранспорт. Жители будут передвигаться на беспилотных шаттлах и велосипедах. Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой

Sidewalk Labs обещает потратить $50 млн на разработку и тестирование проекта.