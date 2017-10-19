Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Жизнь на спутнике Сатурна будут искать с помощью выбросов космической канализации

Жизнь на спутнике Сатурна будут искать с помощью выбросов космической канализации

Жизнь на спутнике Сатурна будут искать с помощью выбросов космической канализации
Энцелад / Иллюстрация из открытых источников

Возможно, на Энцеладе есть прекурсоры биомолекул

19.10.17 609
200

Выбросы воды и жидких отходов с космических аппаратов оказались отличной моделью для физических процессов, происходящих на ледяном спутнике Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщает Популярная механика.

На спутнике Сатурна Энцеладе из-под льда бьют высокие гейзеры: их шлейфы поднимаются высоко над поверхностью Энцелада и видны на фотографиях зонда Cassini. Их жидкость – водный раствор, поэтому ученые предполагают, что под коркой льда, в океане может быть жизнь – или по крайней мере прекурсоры биомолекул.

Однако пока миссий на Энцелад отправлять не собираются, поэтому изучать его гейзеры остается только с помощью телескопов и моделей. И подходящую модель нашли совсем недалеко от Земли: ей оказались канализационные системы космических аппаратов.

В 1984 году во время полета шаттла Discovery вокруг клапана вентиляции топливного бака выросла 60-сантиметровая сосулька. Значит, при регулярных выбросах воды в холодное безвоздушное пространство сосульки могут вырасти до таких размеров, и значит, такие же сосульки можно найти на Энцеладе.

Дополнительную информацию о том, что может происходить на ледяном спутнике Сатурна, предоставил инцидент 1996 года с японским аппаратом Space Flyer Unit, спущенным на землю шаттлом Endeavour. На поверхности Space Flyer Unit обнаружились льдинки, а в них – следовые количества фосфора и серы, которые могли попасть туда вместе с выбросами системы переработки человеческих отходов шаттла.

Это внушает оптимизм: значит, эти элементы могут задержаться и во льду на поверхности Энцелада. Сера и фосфор входят в состав молекул, из которых состоит все живое на Земле; если их можно найти в частицах, застывших после сброса воды на шаттле, значит, их можно будет обнаружить и на Энцеладе — если сера и фосфор там есть.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Размер не главное. Как США и СССР мерялись спутникамиНа орбиту Луны планируют вывести надувной жилой модульУченые впервые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5610
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20292
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5023
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3684
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2074
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2261
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2607
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2359
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2755
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3293
  1. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3090 / 3435
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2937 / 75218
  3. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2653 / 3137
  4. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 2497 / 2833
  5. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2482 / 2730
  6. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 2465 / 2906
  7. В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков 2263 / 2489
  8. В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос 2209 / 2609
  9. В СНБО объяснили, почему Турчинов не полетел в штаб-квартиру НАТО 2189 / 2433
  10. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 2051 / 17266
  1. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 12 / 796
  2. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 12 / 1601
  3. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 10 / 2286
  4. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 3137
  5. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 10 / 2112
  6. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 9 / 2833
  7. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 7 / 1259
  8. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 7 / 2730
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 7 / 5610
  10. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 7 / 2906
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.