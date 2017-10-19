Жизнь на спутнике Сатурна будут искать с помощью выбросов космической канализации

Выбросы воды и жидких отходов с космических аппаратов оказались отличной моделью для физических процессов, происходящих на ледяном спутнике Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщает Популярная механика.

На спутнике Сатурна Энцеладе из-под льда бьют высокие гейзеры: их шлейфы поднимаются высоко над поверхностью Энцелада и видны на фотографиях зонда Cassini. Их жидкость – водный раствор, поэтому ученые предполагают, что под коркой льда, в океане может быть жизнь – или по крайней мере прекурсоры биомолекул.

Однако пока миссий на Энцелад отправлять не собираются, поэтому изучать его гейзеры остается только с помощью телескопов и моделей. И подходящую модель нашли совсем недалеко от Земли: ей оказались канализационные системы космических аппаратов.

В 1984 году во время полета шаттла Discovery вокруг клапана вентиляции топливного бака выросла 60-сантиметровая сосулька. Значит, при регулярных выбросах воды в холодное безвоздушное пространство сосульки могут вырасти до таких размеров, и значит, такие же сосульки можно найти на Энцеладе.

Дополнительную информацию о том, что может происходить на ледяном спутнике Сатурна, предоставил инцидент 1996 года с японским аппаратом Space Flyer Unit, спущенным на землю шаттлом Endeavour. На поверхности Space Flyer Unit обнаружились льдинки, а в них – следовые количества фосфора и серы, которые могли попасть туда вместе с выбросами системы переработки человеческих отходов шаттла.

Это внушает оптимизм: значит, эти элементы могут задержаться и во льду на поверхности Энцелада. Сера и фосфор входят в состав молекул, из которых состоит все живое на Земле; если их можно найти в частицах, застывших после сброса воды на шаттле, значит, их можно будет обнаружить и на Энцеладе — если сера и фосфор там есть.