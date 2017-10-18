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Главная » Стиль жизни » Технологии » На Луне нашли отличную пещеру для строительства базы

На Луне нашли отличную пещеру для строительства базы

На Луне нашли отличную пещеру для строительства базы
Вход в пещеру на Луне / Фото: Japan aerospace exploration agency / Via Kyodo

Протяженность пещеры – 50 км

18.10.17 209
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На Луне существует пещера, которая может обеспечить убежище для космонавтов в будущем. Об этом свидетельствуют данные наблюдений, собранные лунным аппаратом из Японии Kaguya, передает LIGA.net со ссылкой на The Japan Times.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, пещера, протяженность которой составляет 50 км, может защитить космонавтов от солнечного излучения и космических лучей, когда они будут строить базу для разведки.

Пещера, которая считается лавовой трубкой, образовалась около 3,5 млрд лет назад. Она находится под комплексом лавовых куполов, названных холмами Мариуса.

Сначала спутник на орбите Луны нашел отверстие диаметром и глубиной около 50 метров. Однако дальнейшие исследования района с помощью радиоволн обнаружили длинную лавовую трубку.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что возраст Луны составляет около 4,51 млрд лет. Исследования показали, что Луна старше, чем предполагалось ранее. Разница варьируется в пределах от 40 млн лет до 140 млн лет.

 

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