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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция
<span class="label red">Видео</span> У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция
Скриншот

Видео У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция

Высота мачты ветряка составляет 175 метров, а его масса — около 12 тонн

19.10.17 80
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Норвежская компания Statoil совместно с арабской Masdar 18 октября 2017 года запустили в шотландском Абердиншире первую в мире плавучую ветряную электростанцию Hywind. Об этом пишет N+1.

Новая станция мощностью 30 мегаватт заработала в море в 25 км от побережья. Она начала поставлять электричество в энергосистему города Питерхед.

Побережье и морские зоны, несколько удаленные от него, являются одними из наиболее удачных мест для размещения ветряных электростанций, поскольку из-за температурного контраста между водой и сушей здесь нередко возникают воздушные потоки достаточной для выработки электроэнергии силы.

Тем не менее, существующие обычные технологии не позволяют устанавливать ветряные генераторы вдали от берега, где глубина воды превышает 60 метров. Технология стабилизированных поплавков, использованная в Hywind, позволяет размещать ветряные генераторы на воде с глубиной до 800 метров. Такая технология позволит странам, имеющим выход к морю, разместить на воде большее количество ветряков.

В состав шотландской плавучей ветроэлектростанции вошли пять ветрогенераторов. Высота мачты ветряка составляет 175 метров, а его масса — около 12 тонн. Ветрогенератор оснащен винтом с тремя лопастями, длина каждой из которых составляет 75 метров.

Мачта ветряка установлена на вытянутом поплавке длиной 78 метров, в котором в качестве стабилизирующего балласта используется железная руда. Кроме того, поплавок под водой удерживается тремя гибкими тросами, закрепленными на дне с помощью тяжелых 60-тонных блоков.

Угол установки лопастей винтов ветрогенератора может изменяться. Его определяет специальное управляющее программное обеспечение, которые вычисляет нужный угол в зависимости от силы качки и ветра. В перспективе Statoil и Masdar намерены оснастить плавучую электростанцию в Шотландии литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью один мегаватт-час.

Разработчики полагают, что аккумуляторная батарея позволит накапливать электроэнергию и служить буфером во время пиков энергопотребления. Аккумуляторная батарея для плавучих ветряных электростанций получила название Batwind.

Помимо шотландской Hywind в настоящее время ведется постройка аналогичных плавучих электростанций у побережья американского штата Мэн, а также берегов Испании. Формально первой в мире плавучей электростанцией стала опытная станция у берегов Норвегии. Ее испытывали в 2009-2011 годах. Она действует и сегодня, но к общей энергосети не подключена и используется для доработки технологии.

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