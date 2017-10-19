В Facebook появится вторая лента новостей

В соцсети Facebook появится вторая лента новостей, состоящая из рекомендованных публикаций.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Techcrunch.
В настоящий момент, сообщили представители соцсети, лента, получившая название Explore, доступна ограниченному числу пользователей в тестовом режиме.
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"Мы начинаем внедрять дополнительную ленту с популярными статьями, видео и фото, которая автоматически подстраивается под каждого человека, основываясь на том, какой контент ему интересен", — заявил представитель Facebook.
Вторая лента, отмечает Techcrunch, позволит Facebook увеличить время, проводимое пользователем на сайте или в приложении, а также станет дополнительной площадкой для размещения рекламы.
Напомним, Facebook помогал немецким властям бороться с фейками во время парламентских выборов.