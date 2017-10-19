Грибы оказались сытнее мяса, - исследование

Ученые выяснили, что грибы при том же уровне содержания белков оставляют у человека более сильное чувство сытости, чем мясо, и позволяют дольше не чувствовать голода.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Medical Press.



Исследование провели ученые из американского Университета Миннесоты. В ходе эксперимента 17 женщин и 15 мужчин потребляли по две порции либо грибов (шампиньоны), либо мяса (нежирная говядина) с одинаковым уровнем калорий и белков в течение десяти дней.

Результаты показали значительную разницу в оценках сытости. Участники сообщили о более слабом чувстве голода, более высоком уровне сытости после потребления грибного завтрака по сравнению с мясным. Кроме того, группа, которая сидела на мясной диете, съедала за один присест больше пищи, получая дополнительно примерно по 100 ккал.



Как отмечают исследователи, работа указывает на питательные и насыщающие свойства грибов. По их мнению, свое питание можно сделать более полезным, заменяя мясо этим продуктом хотя бы частично.

Напомним, в Охматдете умерла 10-летняя девочка, которая отравилась грибами.