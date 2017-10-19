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Главная » Стиль жизни » Технологии » Украинский "Саурон" будет наблюдать за беспилотниками

Украинский "Саурон" будет наблюдать за беспилотниками

Украинский "Саурон" будет наблюдать за беспилотниками
Фото: Минобороны

Система обеспечивает получение, обработку и передачу видеоинформации о беспилотнике в режиме реального времени

19.10.17 94
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В Военном институте телекоммуникаций и информатизации презентовали новую систему экстренной эвакуации раненых "Каспер" и экспериментальную видеосистему обнаружения и наблюдения за беспилотными летательными аппаратами "Саурон".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

В частности, систему "Каспер" разработали специалисты Научного центра института связи. Она сугубо украинская и имеет специальное программное обеспечение. Состоит новинка из специальных маячков, которые сигналами через спутник указывают координаты раненого.

"Новейшая экспериментальная видеосистема обнаружения и наблюдения за беспилотными летательными аппаратами "Саурон" также уникальна. Ее разработали офицеры кафедры специальных средств связи и радиотехнических средств учебного заведения. Она обеспечивает получение, обработку и передачу видеоинформации о беспилотнике в режиме реального времени и может дистанционно управлять видеосенсорами по радиоканалу", - отметили в пресс-службе.

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