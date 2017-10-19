Украинский "Саурон" будет наблюдать за беспилотниками

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации презентовали новую систему экстренной эвакуации раненых "Каспер" и экспериментальную видеосистему обнаружения и наблюдения за беспилотными летательными аппаратами "Саурон".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, систему "Каспер" разработали специалисты Научного центра института связи. Она сугубо украинская и имеет специальное программное обеспечение. Состоит новинка из специальных маячков, которые сигналами через спутник указывают координаты раненого.
"Новейшая экспериментальная видеосистема обнаружения и наблюдения за беспилотными летательными аппаратами "Саурон" также уникальна. Ее разработали офицеры кафедры специальных средств связи и радиотехнических средств учебного заведения. Она обеспечивает получение, обработку и передачу видеоинформации о беспилотнике в режиме реального времени и может дистанционно управлять видеосенсорами по радиоканалу", - отметили в пресс-службе.
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