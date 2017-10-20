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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Нидерландах построили велосипедную дорожку из туалетной бумаги

В Нидерландах построили велосипедную дорожку из туалетной бумаги

В Нидерландах построили велосипедную дорожку из туалетной бумаги
Фото: KNN Cellulose

По статистике, в Голландии ежегодно используется около 180 000 тонн туалетной бумаги

20.10.17 40
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Голландские компании CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, позволяющую перерабатывать использованную туалетную бумагу в материал, который может быть использован, в частности, при строительстве дорог. Об этом сообщает Популярная механика.

Технологию протестировали при строительстве километровой велодорожки, соединяющей город Леуварден, столицу провинции Фрисландия, и небольшой городок Стинс.

CirTec открыла первую очистную установку для получения целлюлозы из использованной туалетной бумаги (по статистике, в Голландии ежегодно используется около 180 000 тонн туалетной бумаги) и запустила двухгодичный пилотный проект под названием Cellvation Project, чтобы коммерциализировать разработку.

С помощью этой установки компания получает около 400 килограммов целлюлозы ежедневно. После очистки и стерилизации из бумаги получают рассыпчатый материал, который может быть использован в качестве сырья для других продуктов, в частности при создании асфальта.

В Нидерландах, как сообщает CityLab, большинство дорог вымощено асфальтовым покрытием OGFC (open-graded asphalt friction course), которое является пористым и водопроницаемым. Для создания такого покрытия требуется большее количество битума, который соединяет камни и песок (из которых образуется асфальт). Целлюлозу же добавляют для сгущения смеси и для того, чтобы битум не стекал из агрегата во время обработки, транспортировки материала и во время собственно мощения улиц.

Велосипедная дорожка была построена более года назад, и, как отмечается, ее невозможно отличить от других участков дороги. Кроме того, с тех пор данная технология (с использованием переработанной туалетной бумаги) была применена еще несколько раз: при укреплении дамбы и ремонте автостоянки.

 

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