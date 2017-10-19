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Главная » Стиль жизни » Технологии » Канадская разведка разместила в открытом доступе программу-выявитель шпионского ПО

Канадская разведка разместила в открытом доступе программу-выявитель шпионского ПО

Канадская разведка разместила в открытом доступе программу-выявитель шпионского ПО
Фото из открытых источников

Софт может пригодиться средним и крупным предприятиям

19.10.17 50
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Канадская спецслужба, ответственная за радиоэлектронную борьбу, выложила в открытый доступ одну из своих разработок под названием Assemblyline, которая позволяет обнаруживать вредоносное программное обеспечение. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра по безопасности коммуникаций Канады, передает Укринформ.

"Assemblyline пригодится средним и крупным предприятиям, помогая им лучше защищать свои данные от похищения. Большинство подобного программного обеспечения защищено авторскими правами и недоступно массе разработчиков. Центр открывает Assemblyline для предпринимателей, киберисследователей, ученых без какой-либо экономической выгоды для себя", – отметили в спецслужбе.

Программа имеет открытый код и позволяет фильтровать все файлы, которые приходят в систему, в зависимости от опасности наличия у них шпионского софта.

Все желающие могут загрузить Assemblyline по ссылке, которая дана в соотвествующей публикации на сайте Центра.

Центр по безопасности коммуникаций является одной из наиболее засекреченных специальных служб Канады. Однако в последнее время эта спецслужба пытается развеять ареол секретности вокруг себя и стать более открытой. Так, летом эксперты Центра обнародовали отчет "Киберугрозы демократическому процессу в Канаде", в котором указали на опасность постороннего вмешательства в местные и федеральные выборы в стране.

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