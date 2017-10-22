Клон iPhone X будет стоить всего 80 долларов

В Китае в ближайшее время запустят в продажу клон флагмана Apple от компании Hotway. Разработчики практически полностью скопировали дизайн Phone X: разница только в отсутствии логотипа на задней панели.

Об этом сообщает RG Digital.

Впрочем, помимо дизайна, других сходств между двумя гаджетами нет. Как уточняет портал Phone Radar, смартфон Hotwav Symbol S3 работает на последней версии Android. Он оснащен не тремя, как iPhone X, а четырьмя камерами: основными на 12 и 2 мегапикселя и фронтальной на 16 и 2 мегапикселя, со светодиодными вспышками.

Гаджет имеет 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (1440x720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. В верхней части фронтальной панели, помимо двойных камер и светодиодной вспышки, у китайского клона расположен динамик и обычные датчики. А в нижней части дисплея хорошо видна рамка.

Смартфон оснащен 64-битным четырехъядерным процессором Mediatek MT6739, с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

По предварительным данным, стоить клон будет всего 80 долларов.

Напомним, iPhone 8 Plus начали вздуваться.