Компания Blue Origin успешно провела огневое испытание двигателя BE-4 для суборбитальных космических полетов.
Отмечается, что этот двигатель - ключевая часть будущей ракеты, пишут мировые СМИ со ссылкой на Futurism.
BE-4 работает на жидком кислороде и жидком метане в качестве окислителя и топлива.
Двигатель проработал на половине своей мощности в течение трех секунд. Разработчики предполагают, что BE-4 будет многоразовым.
"Огромное достижение команды Blue Origin, очень важный шаг!", - написал глава компании Blue Origin, основатель концерна Amazon Джефф Безос.
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Двигатель BE-4 предназначен для ракеты-носителя New Glenn. Также Blue Origin намерена продавать этот двигатель сторонним компаниям.
Многие СМИ называют BE-4 заменой российским двигателям РД-180, пишет "НВ".
Компания Blue Origin планирует свой первый беспилотный запуск до конца 2018 года. Это будет последний этап подготовки к старту суборбитальной ракеты New Shepard с космическими туристами на борту.
Напомним, SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников связи.