Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал массивное скопление галактик WHL J24.3324-8.477. Об этом пишет Naked Science.

Каждое светящееся пятнышко на этом снимке – это галактика, кроме самой яркой вспышки в центре изображения – это свет от звезды, лежащей в пределах нашей галактики Млечный Путь. Далеко за звездой в центре изображения находится массивное галактическое скопление WHL J24.3324-8.477.

Вселенная содержит структуры разных масштабов – планеты собираются вокруг звезд, звезды собираются в галактики, галактики собираются в группы, а группы галактик – в скопления. Галактические скопления содержат от сотен до тысяч галактик, связанных гравитацией. Темная материя и темная энергия играют ключевую роль в формировании и эволюции этих скоплений, поэтому изучение массивных скоплений галактик может помочь ученым разгадать тайны этих неуловимых явлений.

Данный снимок сделан в рамках программы RELICS. Астрономы получают изображения далеких массивных скоплений галактик, чтобы предоставить материал для изучения новому космическому телескопу "Джеймс Уэбб".

Фото: naked-science.ru