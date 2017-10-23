Государственная почтовая служба ФРГ приступила к испытаниям робота-почтальона.

В рамках пилотного проекта электрические почтовые боты ближайшие шесть недель будут работать на улицах немецкого города Бад-Херсфельд.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на New Atlas, робот-почтальон представляет собой самодвижущийся контейнер на колесах высотой 150 см. Он может развивать скорость до 6 км/ч, что соответствует быстрому шагу человека, и везти на себе до 150 кг почты — писем, газет и посылок.

Набор датчиков помогает боту огибать препятствия на городских тротуарах и не наезжать на людей. Основная функция устройства — следовать по пятам за живым почтальоном по его привычному маршруту, освобождая его руки и значительно облегчая его работу.

"Мы хотим, чтобы наши сотрудники могли справляться с этой тяжелой, физически сложной работой, даже когда станут пожилыми", — объяснил представитель Deutsche Post DHL Group Юрген Гердес.

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"Чтобы облегчить их труд, мы уже используем электробайки для доставки почты, а сейчас придумываем, какие инновации из области робототехники могли бы им помочь. Эксперимент с почтовыми ботами даст нам понимание, в каком направлении двигаться дальше", - заявил он.

Отметим, ранее компания провела полевые испытания почтового дрона Parcelcopter.

Напомним, в Японии состоялась первая в истории дуэль боевых человекоподобных роботов.