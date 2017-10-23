Экзоскелеты в шкафах. Как "Железный человек" вдохновил украинца на создание стартапа

В 2013 году, когда Антон Головаченко был студентом Национального авиационного университета, заболела его бабушка. У неё парализовало руку, требовалось серьёзное лечение, недоступное в Украине. Для полноценной реабилитации нужно было ехать за границу, но денег на это не было. Как раз в то время вышел фильм "Железный человек 3", он-то и натолкнул Антона на мысль придумать устройство, с помощью которого можно разрабатывать руку.

Прототип из "Лего"

Головаченко договорился с университетом и на его базе приступил к созданию прототипа экзоскелета, способного помочь в реабилитации. Сначала это была механическая конструкция на основе обычного конструктора "Лего". Затем он задумался о том, чтобы роботизировать её. Применил свои знания в инженерии и программировании и в 2015 году построил экзоскелет с серводвигателями и блоком управления. Устройство должно было работать так: доктор выбирает для реабилитации программу, управлять экзоскелетом он может непосредственно либо удалённо по интернету. "Блок управления делает за человека все движения, восстанавливая моторику и укрепляя мышцы. То есть проделывает работу, которую выполняют стационарные механизмы, разница в том, что такой экзоскелет стоит значительно дешевле, чем "классическая" реабилитация", — поясняет Антон. Так начинался стартап UniExo.

Головаченко понимал, что прототип требует доработки. Он начал искать в интернете конкурсы и грантовые программы. Для участия в конкурсах с денежными призами, например Infomatrix или European Youth Award, приходилось проходить долгий отбор. "Заявки в каждую программу разбирает жюри, если не набирается достаточно голосов, соискателю предлагают попробовать в следующем году. Но технологии стремительно устаревают, поэтому свою идею нужно постоянно развивать", — говорит Антон. Ему быстро стало понятно, что если проект связан с трендовыми направлениями — робототехникой, медициной, IT, то у него больше шансов выйти в топ и получить приз от спонсоров конкурса либо его организаторов.

Выход в финал известных конкурсов работает на репутацию проекта, с финалистами легче идут на контакт фонды, занимающиеся поддержкой молодых учёных. "Они отбирают стартапы на ранней стадии, достойные помощи. Условия разные: в обмен на финансирование могут попросить долю в будущем бизнесе, выдать на создание прототипа грант, как правило, небольшой, или помочь ресурсной базой, в этом случае даже не приходится просить денег, тебе дают всё необходимое для работы, — поясняет Головачено. — Такие программы есть в Китае, они отбирают стартапы из провинции, помогают создавать прототипы, затем финалистов программ знакомят с потенциальными инвесторами. Иногда фонды просто помогают связями: австрийский фонд помог нам наладить контактами с клиникой, которая согласилась опробовать изобретение, человека с улицы там не восприняли бы всерьёз".

Антон Головаченко: "Искать финансирование сразу за рубежом — на Западе или в Азии — эффективнее. Некоторые украинские проекты проходят там через инкубаторы. Когда они дошлифуют свои проекты, у них будет значительно больше шансов найти крупного инвестора"

Одна из фишек стартапа Антона в том, что модульная система позволяет надевать для реабилитации больного не весь экзоскелет, а отдельный модуль — на руку или на ногу, вся конструкция необходима лишь для полностью парализованных людей. Вторая фишка — роботизированные алгоритмы, позволяющие менять программу в зависимости от характеристик тела человека, система контролирует все его движения. При этом устройства просты в использовании, назначая лечение, врач пользуется шаблонами, в которых нужно указать лишь индивидуальные параметры пациента, а программа подбирает к поставленной задаче подходящий алгоритм. Но главный фактор — цена. Медицинские экзоскелеты стоят дорого — от $50 тыс. до $150 тыс., продукция UniExo на порядок дешевле.

Эффективный поиск

Создание полноценного прототипа заняло два года. "Лего" заменил медицинский пластик, в экзоскелете стали использовать улучшенные серводвигатели. Когда всё было готово, стало возможным сотрудничество с грантовыми программами, которых интересовал более зрелый продукт. Антон участвовал в швейцарско-германской eHealth-программе, развивая медицинскую часть проекта, а также общаясь с потенциальными инвесторами. Такие программы находил в интернете, к примеру, на платформе F6s, обеспечивающей доступ к инкубаторам.

В Украине тоже есть несколько подобных программ. Как пример, Головаченко приводит инкубатор "1991". Работая с западными донорами и сотрудничая с правительством, он помогает стартапам, применяющим big data в своих технологиях. С помощью этого инкубатора развился проект "Моя полиция", обеспечивающий связь граждан с полицией, а также проект "электронной больницы" eHealth, сейчас он работает в пилотном режиме.

В Украине можно поискать и инвесторов. Антон Головаченко говорит, что венчурные капиталисты из ассоциации UVCA вкладывают деньги в проекты, способные быстро окупиться. Но таких примеров немного, к тому же украинские инвесторы чаще всего обращают внимание на отечественные проекты, которые уже заявили о себе за границей. "Искать финансирование сразу за рубежом — на Западе или в Азии — эффективнее, — считает Антон. — Некоторые украинские проекты проходят там через инкубаторы. Когда они дошлифуют свои проекты, у них будет значительно больше шансов найти крупного инвестора. Но на ранней стадии практически никто не готов вкладывать деньги. В Польше и Германии есть инкубаторы, готовые поддерживать проекты на стадии идеи грантами, но суммы дают небольшие — пару тысяч евро. Дальнейшее финансирование возможно лишь в случае, если разработчикам удаётся создать достойный прототип. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придётся вложить немало своих денег и активно искать поддержку в государственных институциях, например в своём университете. Я слышал, что сейчас в Украине появился академический инкубатор YEP, он помогает развивать идеи".

Антон Головаченко: "Быстро стало понятно, что если проект связан с трендовыми направлениями — робототехникой, медициной, IT, то у него больше шансов выйти в топ и получить приз от спонсоров конкурса либо его организаторов"

Участие в нескольких конкурсах принесло UniExo несколько денежных премий. Однако дело, за которое взялся Головаченко, требует крупных финансовых вливаний, поэтому пришлось вкладывать и собственные деньги. Зарабатывать их удаётся, выполняя разовые частные заказы. После ряда публикаций в СМИ и телесюжетов о проекте UniExo появилось несколько украинских клиентов, которые заказали экзоскелеты для себя, чтобы реабилитироваться после травм либо болезней. Один модуль — на руку или на ногу — стоит от 5 тыс. евро. 80% вырученных денег вкладывалось в развитие технологий, расчёты с подрядчиками, которые снабжают компонентами.

Сумму личных трат Антон не раскрывает, но говорит, что для проектов такого масштаба нужно иметь стартовый капитал в размере от $10 до 50 тыс. Он считает свои расходы перспективным вложением. Хоть инвестор, который помог бы наладить серийное производство — от тысячи экземпляров в месяц — пока не найден, собственных мощностей уже хватает, чтобы выпускать до сотни изделий, команда UniExo вплотную подошла к первому коммерческому проекту.

"При увеличении производства придётся налаживать контакты с Китаем. Там нужно иметь своих доверенных людей, которые будут следить, чтобы не украли технологии, ведь китайский рынок славится тем, что днём они делают бренд, а ночью — копию", — улыбается Головаченко.

Отсутствие крупного инвестора его не расстраивает, он уверен, что деньги подтянутся, когда проект заявит о себе на рынке, при этом и финансирование можно будет получить на более выгодных условиях.