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Главная » Стиль жизни » Технологии » Без потерь. 4 истории об интересе украинцев к эффективной энергетике
Без потерь. 4 истории об интересе украинцев к эффективной энергетике
Фото: уцэ.рф

Без потерь. 4 истории об интересе украинцев к эффективной энергетике

Лауреаты Stanford Bright Award — о том, как до украинцев постепенно доходит, что энергоэффективность выгодна, и о советской закалке, которая многим мешает это осознать

Анна Синящик - 02.01.18 180
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Андрей и Роман Зинченко, основатели и координаторы украинской сети энергетических инноваций Greencubator, стали лауреатами премии Stanford Bright Award, ежегодно присуждаемой за значимый вклад в защиту природы.

Братья Зинченко уверены, что за восемь лет существования их проекта отношение украинцев к новой энергетике изменилось и продолжает меняться к лучшему. В подборке Фокуса — истории, подтверждающих их слова.

Сеть отношений

Роман Зинченко:

— В Нью-Йорке существует шикарная инициатива — Бруклинская микросеть. Она объединяет потребителей электроэнергии, у каждого из которых на доме установлена солнечная электростанция. Люди обмениваются электроэнергией, система, основанная на технологии blockchain, контролирует, кто кому сколько должен. У них на сайте написано: "Бруклинская микросеть — это сеть отношений, построенных вокруг солнечной энергетики".

Украинцы постепенно приходят к выводу, что нам тоже нужна система отношений, что действуя сообща, можно многого добиться. Например, в Киеве, на Позняках, недавно появилось ОСМД, члены которого взяли самый большой в Украине кредит на энергореорганизацию — 32 млн грн. Перед этим они установили LED-освещение, чтобы экономить электроэнергию. Затем снизили потери тепла: воспользовались "тёплым" госэнергокредитом и киевской городской программой "70/30", согласно которой город покрывает 70% расходов. В результате, из 32 млн им нужно выплатить лишь 6,5 млн. Вложенные средства окупятся за несколько отопительных сезонов.

Голь на выдумку хитра

Роман Зинченко:

— Самое интересное происходит в громадах, в небольших городках с населением до 200 тыс. Свои ресурсы они исчерпали, большого бюджета у них нет, и они вынуждены думать о более эффективных методах. Это двигает их вперёд.

Хороший пример — Долина, небольшой городок в Ивано-Франковской области. Горожане организованно утепляют многоэтажные дома. Правда, когда дело доходит до нововведений, без энтузиаста, который бы ходил и всех уговаривал, не обойтись. В Долине эту роль взял на себя заместитель мэра. Он провёл немало встреч, чтобы убедить людей воспользоваться "тёплым" кредитом.

Не зрадой единой  

"Олигархи вкладывают деньги в политиков-популистов, те убеждают людей: "Если вы мало зарабатываете, значит, энергия тоже должна стоить дёшево"

Андрей Зинченко:

— В стране хватает "зрады", но слышны и нотки "перемоги". Одна из них — новость о том, что uMuni, стартап, который представляет собой облачную систему оценки расхода энергии, газа и воды, позволил Львову сэкономить 15 млн грн. Это же круто! Я помню, в 2015-м на нашем хакатоне — форуме, участники которого предлагали реальные проекты, нацеленные на энергосбережение, мы дали им четвёртое поощрительное место. Тогда я смотрел на них и думал: парни, каким образом вы собираетесь продать свой проект городам? Я считал, что горсоветы жадные, они не разделяют нашей философии. Но инноваторам удалось донести до них свою идею.

Научились считать

Роман Зинченко:

— Я нередко слышу: "Эта энергоэффективность никогда не окупится!" Слово "энергетика" у многих до сих пор ассоциируется с чем-то абстрактным, пахнущим углём и Газпромом. Я предлагаю говорить на языке цифр. Например, если вместо обычного крана поставить "гусак", расход воды снижается примерно на 40%.

После распада Советского Союза все бросились менять бачки унитазов. Протекающий бачок за сутки может спустить до 4 тонн воды. Почему они вдруг перестали протекать, почему потребители спохватились? Всё очень просто — учёт. Как только появились счётчики, всем сразу стало выгодно устранить утечки.

Собственность vs социализм

Андрей Зинченко:

— Помимо удобства и свободы, собственность всегда порождает ответственность. До недавних пор многие украинцы всерьёз верили, что если человек является владельцем квартиры, это не означает, что он отвечает за порядок в многоквартирном доме. Мол, в моей квартире может быть красивый ремонт, а то, что дом снаружи обшарпан, — не моя проблема. Украинцы не хотели отвечать за свою собственность, потому что были больны социализмом.

Откуда это берётся? Олигархи вкладывают деньги в политиков-популистов, те убеждают людей: "Если вы мало зарабатываете, значит, энергия тоже должна стоить дёшево". При этом получается интересная ситуация: ежегодно бизнес (от ларьков до металлургических заводов) субсидирует домашнего потребителя, переплачивая за него десятки миллиардов гривен. Часто летом в столице нет горячей воды. Дело в том, что регулятор назначил на неё очень низкую цену. Как можно продавать товар дешевле себестоимости? Так происходит из-за политиков-популистов, которые боятся сказать: вот настоящая цена услуги.

Но постепенно украинцы начинают замечать: то, что у нас в стране стоит дёшево, — плохое. Трамваи были дешёвыми? Посмотрите, в каком состоянии они находятся. Электроэнергия дешёвая? Посмотрите на состояние сетей и на статистику сгоревшей техники. Поэтому трансформация отношения к собственности не за горами.

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