Falcon 9 была запущена с ранее уже использованной первой ступенью

Американская космическая компания SpaceX успешно запустила свою ракету-носитель Falcon 9, которая несла на борту 10 спутников связи Iridium Next. Прямая трансляция пуска велась на сайте SpaceX.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Уже через две минуты отключился главный двигатель и произошло отделение степени. Эта первая ступень носителя уже использовалась при запуске в июне 2017 и успешно возвращалась на Землю. Однако на этот раз ее управляемый спуск инженеры SpaceX не совершали.

Через полтора часа после запуска произошло отделение всех десяти спутников от разгонного блока. Космические аппараты успешно раскрылись на околоземной орбите.

Группа новейших телекоммуникационных спутников Iridium Next должна заменить на орбите космические аппараты предыдущего поколения.

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По контракту с оператором спутников – компанией Iridium Communications – SpaceX планирует запустить около 75 спутников. Согласно плану, все аппараты должны находиться на орбите уже к середине 2018 года.