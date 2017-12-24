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Названо главное научное открытие года

Названо главное научное открытие года
Черные дыры порождают гравитационные волны / Фото: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State

Читатели журнала Science выбрали способ излечения детей от атрофии мускулов спины с помощью генной терапии

24.12.17 1501
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Журнал Science назвал открытие гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд самым выдающимся открытием года в научной среде. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на сайт журнала.

Об открытии гравитационных волн, порожденных слиянием двух нейтронных звезд, было сообщено 17 августа этого года. Объекты располагаются на расстоянии 113 миллионов световых лет от Земли.

Это открытие подтвердило ряд ключевых астрономических моделей, позволило определить месторождения тяжелых элементов и проверить Общую теорию относительности.

В то же время самым выдающимся открытием года по версии читателей журнала стала работа датских медиков, которым удалось вылечить детей от атрофии мускулов спины с помощью генной терапии.

В список открытий, отобранный журналом, также вошли две находки, связанные с эволюцией человека: обнаружение нового вида орангутанов и заявление о том, что человечество существует минимум 300 тысяч лет.

Кроме того, составители рейтинга отметили создание лекарства, которое может вылечить сразу от нескольких видов рака, новую систему редактирования ДНК, фиксацию самого редкого варианта столкновения нейтрино с ядрами атомов и обнаружение в Антарктиде пузырьков воздуха возрастом 2,7 миллиона лет.

Впервые гравитационные волны были обнаружены детекторами LIGO, о чем было объявлено в феврале 2016 года. Они были порождены парой сливающихся черных дыр, чьи массы в 29 и 36 раз превышали солнечную, на расстоянии в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. За доли секунды примерно три солнечных массы превратились в гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых была примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной.

Гравитационные волны – прямое следствие уравнений общей теории относительности, предложенных Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Они описываются уравнениями волнового типа, их решения соответствуют возмущениям пространства-времени, движущимся со скоростью света. В отличие от электромагнитных волн – света – интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

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