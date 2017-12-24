В Китае впервые поднялся в небо крупнейший в мире самолет-амфибия

Построенный в Китае, крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Самолет размером примерно с "боинг-747" и оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки.

AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны. В воздухе он провел около часа.

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Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов. Официально он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Однако он может применяться и в военных целях, например в Южно-Китайском море, где он способен долететь до всех островов, на которые претендует Китай.

Государственное агентство Синьхуа назвало AG600 "защитником моря, островов и рифов".

Китай проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова, с целью объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 морских миль простирается исключительная экономическая зона страны. Другие страны региона оспаривают правомочность этих действий.