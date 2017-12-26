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Главная » Стиль жизни » Технологии » Google заявила о намерении "убить" миллионы приложений для Android-смартфонов

Google заявила о намерении "убить" миллионы приложений для Android-смартфонов

Google заявила о намерении "убить" миллионы приложений для Android-смартфонов
Фото: apptractor.ru

Со второй половины 2018 года в Google Play будут добавлять только программы и игры, совместимые с новейшими версиями ОС Android

26.12.17 89
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Американская корпорация Google, вслед за официальным  объявлением об отказе от 32-битных приложений, сделала не менее шокирующее заявление о том, что намерена "убить" миллионы программ и игр, которые сейчас доступны в рамках магазина Google Play. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Google, начиная со второй половины 2018 года, она перестанет добавлять в магазин Google Play любые программы и игры, которые несовместимы с новейшими версиями операционной системы Android.

Для обеспечения совместимости разработчики должны использовать самые новые и свежие API для получения какой-либо информации, а также подвергать свое программное обеспечение тестированию на самых новых сборках ОС, даже если под их управлением работает менее 1% от общего числа устройств в мире.

В Google утверждают, что компанией движут благие побуждения. Принуждение разработчиков к использованию самых последних технологий и стандартов положительно скажется на качестве их программного обеспечения, а также гарантирует быструю и стабильную работу на всех современных Android-смартфонах. В том случае, если какие-то девелоперы откажутся исполнять новые требования, то их новые программы и игры не попадут в магазин Google Play уже с 1 января 2018 года.

Если же у разработчика уже есть какое-то приложение, но он использует старые API и решения, нацеленные на устаревшие сборки Android, то Google дает ему срок до 1 ноября 2018 года. После этой даты все обновления для его программного обеспечения должны быть написаны с прицелом на новейшие версии ОС. Очевидно, что такие меры приведут к тому, что миллионы программ вообще перестанут обновляться, так как некоторые приложения из-за новых правил придется переписывать практически с нуля, чего многие делать попросту не станут.

Также ходит слух, что уже в 2019 году компания Google начнет удалять из магазина приложений Google Play все программы и игры, которые обладают 32-битной архитектурой и все то программное обеспечение, которое некорректно работает на новых версиях Android из-за использования устаревших решений. Все это нужно для того, чтобы обладатели смартфонов и планшетов могли пользоваться качественным программным обеспечением, которое обладает достаточной безопасностью.

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