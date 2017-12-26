В Китае придумали заряжающийся за секунду аккумулятор

Батарейка способна выдержать около 250 тысяч перезарядок

Исследователи из китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) разработали батарею, которая может заряжаться за 1,1 секунды.

Об этом сообщает Синьхуа.

Профессор Гао Чао и его сотрудники из отдела полимерной инженерии Чжэцзянского университета создали аккумуляторную батарею нового типа.

В качестве анода в батарее используется графеновая пленка, а в качестве катода — металлический алюминий. Разработчики заявили, что в режиме быстрой зарядки батарея заряжается за 1,1 секунды.

Она способна выдержать около 250 тыс. циклов перезарядки. Диапазон рабочих температур нового аккумулятора: от −40 до +120 градусов Цельсия.

Батарею можно гнуть, и ей не страшен открытый огонь — она не взрывается.

В продажу новые батареи пока не поступят из-за дороговизны.

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