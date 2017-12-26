В Китае придумали заряжающийся за секунду аккумулятор

Исследователи из китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) разработали батарею, которая может заряжаться за 1,1 секунды.
Об этом сообщает Синьхуа.
Профессор Гао Чао и его сотрудники из отдела полимерной инженерии Чжэцзянского университета создали аккумуляторную батарею нового типа.
В качестве анода в батарее используется графеновая пленка, а в качестве катода — металлический алюминий. Разработчики заявили, что в режиме быстрой зарядки батарея заряжается за 1,1 секунды.
Она способна выдержать около 250 тыс. циклов перезарядки. Диапазон рабочих температур нового аккумулятора: от −40 до +120 градусов Цельсия.
Батарею можно гнуть, и ей не страшен открытый огонь — она не взрывается.
В продажу новые батареи пока не поступят из-за дороговизны.
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