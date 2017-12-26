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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Китае придумали заряжающийся за секунду аккумулятор

В Китае придумали заряжающийся за секунду аккумулятор

В Китае придумали заряжающийся за секунду аккумулятор
Фото: adorama.com

Батарейка способна выдержать около 250 тысяч перезарядок

26.12.17 144
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Исследователи из китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) разработали батарею, которая может заряжаться за 1,1 секунды.

Об этом сообщает Синьхуа.

Профессор Гао Чао и его сотрудники из отдела полимерной инженерии Чжэцзянского университета создали аккумуляторную батарею нового типа.

В качестве анода в батарее используется графеновая пленка, а в качестве катода — металлический алюминий. Разработчики заявили, что в режиме быстрой зарядки батарея заряжается за 1,1 секунды.

Она способна выдержать около 250 тыс. циклов перезарядки. Диапазон рабочих температур нового аккумулятора: от −40 до +120 градусов Цельсия.

Батарею можно гнуть, и ей не страшен открытый огонь — она не взрывается.

В продажу новые батареи пока не поступят из-за дороговизны.

Напомним, iPhone использует энергии больше, чем средний холодильник.

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