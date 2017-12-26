Генеральный конструктор ЦКБ Рубин Игорь Баранов, который сконструировал атомную подводную лодку "Курск", умер в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет.
Об этом сообщает Фонтанка.
Издание отмечает, что Баранов является "отцом" атомных подлодок. Именно он сконструировал подводный крейсер "Курск".
"Конструктор возглавлял работы над созданием подлодок проекта 949 "Гранит" и проекта 949А "Антей". К последнему проекту относилась и АПЛ "Курск", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 августа 2000 года в Баренцевом море утонула подводная лодка "Курск". В результате погибли 118 подводников Северного флота РФ.