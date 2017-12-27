Американскую семью заморозят в жидком азоте

Семью президента американской некоммерческой организации Институт крионики Денниса Ковальски после смерти заморозят в жидком азоте.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mirror.
Их тела будут храниться в главном здании института в Мичигане.
Им заменят кровь медицинским антифризом, погрузят тела в криостат с жидким азотом.
Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом.
Стоимость процедуры составляет 28 тысяч долларов. В Институте крионики уже хранятся 160 замороженных тел, а также около тысячи образцов тканей и сотни домашних животных. Кроме того, примерно две тысячи человек оплатили криозаморозку своего тела в случае смерти.