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Главная » Стиль жизни » Технологии » Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона

Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона

Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона
Элн Маск / Фото: peoples.ru

Пикап начнут готовить к запуску в производство после выхода на рынок Model Y

28.12.17 73
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Компания Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в Twitter планы компании и новые модификации ее легковых электромобилей. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, – написал глава Tesla. – Мне не терпится построить его".

Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y – новый автомобиль на базе седана Model 3.

Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.

Пикапы особенно популярны в США: первая тройка автопроизводителей продает их на $90 млрд в год, посчитали аналитики Morningstar Equity Research.

И спрос на пикапы растет, несмотря на спад продаж других категорий легковых автомобилей.

Маск уже намекал на планы начать производство пикапа в ходе ноябрьской презентации электрогрузовика Semi – на одной из иллюстраций в кузове обнаружился пикап.

В своих твитах Маск рассказал, что автомобиль будет "немного больше" популярной модели Ford F-150, и пообещал некую "революционную" функцию, но какую именно, не раскрыл.

Миллиардер-мечтатель перечислил ряд функций, которые у нового пикапа точно будут:

"умные дворники", меняющие скорость в зависимости от интенсивности дождя
серьезно улучшенные карты и спутниковая навигация;

новый браузер для внутреннего компьютера – нынешнюю версию ряд экспертов считает практически бесполезной;

"диско-режим" – синхронизация освещения в салоне с музыкой.

В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. В самой дешевой комплектации Model 3 стоит $35 тыс., а анонсированный недавно полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся верхом Roadster Маск собирается продавать с 2020 года за $200 тыс.

Помимо электромобилей Tesla выпускает солнечные батареи и энергонакопительные системы.

Амбиции Маска контрастируют с рыночными показателями Tesla.

В ноябре компания показала самые крупные квартальные убытки за всю свою историю – $619 млн, а также признала, что на несколько месяцев отстает от графика поставки Model 3 покупателям.

Компания планировала в 2017 году выпускать 5000 таких машин каждую неделю, а в 2018 году удвоить темпы, однако в ноябре Маск признал, что первой цели достигнет только весной, а второй – и вовсе неизвестно когда.

Tesla объясняет задержки проблемами при сборке аккумуляторов и кузова.

Заказы с предварительной оплатой уже сделали почти полмиллиона покупателей, готовых ждать несколько месяцев, и первые машины Model 3 они получат только в декабре-январе.

После ноябрьского объявления об убытках новостное агентство Bloomberg сообщило, что если компания не сократит убытки или не привлечет новые средства, ее резервы наличности в 2018 году будут исчерпаны.

"От Tesla все чаще требуют не раздачи новых обещаний, а исполнения старых, – говорит аналитик консультационной фирмы IHS Automotive Пол Ньютон. – На Model 3 множество предзаказов, и лишь несколько из них выполнены, покупателям отправляют машины, мучительно собранные вручную. Количество скептиков будет расти вместе с очередями на получение старых моделей, особенно если компания будет в то же время заявлять новые проекты".

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