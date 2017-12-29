Одно из кафе в Цюрихе презентовали открытие своего нового заведения весьма необычным способом - запуском в космос шаурмы.
Сделали они это с помощью метеорологического зонда, сообщает Сегодня.
Идея базировалась на том, что помещение их нового кафе в городе Видикон напоминает ракету.
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Шаурма поднялся на 37 километров. Камера, которая была прицеплена к зонду сняла и саму замерзшую шаурму, и виды вокруг.
В итоге шаурма полетала пару часов и упала на ветки.
Напомним, половина киосков с уличной едой в Киеве работают с нарушениями.