Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки

Исследователи Калифорнийского технологического института занимаются созданием идеальной по форме снежинки.
Об этом сообщает ресурс Live Science, на который ссылаются мировые СМИ.
Ученые хотят сделать симметричную снежинку размером в один дюйм — 2,5 сантиметра.
Для достижения этой цели нужно строго соблюдать температурные условия: любые колебания атмосферы приводят к изменениям снежинки. Руководитель проекта Кеннет Либрехт говорит, что с увеличением размеров объекта трудностей становится еще больше.
В своем эксперименте Либрехт использует промышленные чиллеры — аппараты, которые охлаждают жидкости. Работа ученого длится уже не один год, однако достичь цели ему пока не удалось.
Напомним, 2017 год оказался одним из самых жарких в истории, - исследование.