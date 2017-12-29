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Главная » Стиль жизни » Технологии » Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки

Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки

Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки
Фото: YouTube

Цели достичь пока не удалось

29.12.17 670
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Исследователи Калифорнийского технологического института занимаются созданием идеальной по форме снежинки.

Об этом сообщает ресурс Live Science, на который ссылаются мировые СМИ.

Ученые хотят сделать симметричную снежинку размером в один дюйм — 2,5 сантиметра.

Для достижения этой цели нужно строго соблюдать температурные условия: любые колебания атмосферы приводят к изменениям снежинки. Руководитель проекта Кеннет Либрехт говорит, что с увеличением размеров объекта трудностей становится еще больше.

В своем эксперименте Либрехт использует промышленные чиллеры — аппараты, которые охлаждают жидкости. Работа ученого длится уже не один год, однако достичь цели ему пока не удалось.

Напомним, 2017 год оказался одним из самых жарких в истории, - исследование.

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