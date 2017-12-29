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Новый мир. 5 технологических достижений, которые изменят жизнь в будущем
Фото: Fotolia

Новый мир. 5 технологических достижений, которые изменят жизнь в будущем

В подборке Фокусамолекулы желаний, цифровые шаманы и другие проекты, которые помогут изменить мир

Анна Синящик - 29.12.17 149
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Журналист Стивен Котлер и нейролог Джейми Уилл убеждены, что наши современники являются главной движущей силой грядущей глобальной революции. В книге "Похитители огня. Тайная революция изменённых состояний" они называют её "революцией человеческих возможностей".

В подборке Фокуса — наиболее ожидаемые открытия, которым, как уверяют авторы "Похитителей", суждено изменить мир.

Молекулы желаний

Изготовление лекарств и психоделиков станет таким же будничным процессом, как приготовление утки по рецепту, уверены Котлер и Уилл. Они даже называют имя потенциального "прометея". Им может оказаться химик Ли Кронин из Университета Глазго.

В 2011-м профессор Кронин уже удивил мир: он создал первый прототип "химического принтера": устройство, которое создаёт простые молекулы. Сейчас научное светило обучает своё детище печатать безрецептурные препараты вроде ибупрофена.

"Почти все лекарства состоят из таких простых молекул, как углерод, водород и кислород, а также таких доступных материалов, как парафин и растительное масло", — поясняет изобретатель. По мнению авторов "Похитителей", долгосрочная цель профессора — создание универсальных чернил, способных "распечатать" для пользователя любой препарат.

Дружественный интерфейс принтеров — залог того, что напечатать полезный (или не очень) препарат сможет любой, кто сумеет ввести формулу и нажать на кнопку Print.

Опиум для народа

Биологам-синтетикам тоже есть чем похвастать. Пару лет назад группа стэндфордских исследователей объявила о том, что с помощью генной инженерии они заставили дрожжи выращивать болеутоляющий препарат гидрокон.

"В нормальных условиях маковым растениям нужен примерно год, чтобы выработать достаточно опиума для изготовления этого препарата", — напоминают Котлер и Уилл. Дрожжи справляются с этим заданием за несколько дней. 

Эндрю Хессел, лауреат премии Distinguished Researcher Award, уверен: синтетическая биология способна "вырастить" любое вещество, которое производится растениями или грибами. Психоактивные вещества — не исключение. 

"Синтетическая биология даёт возможность программировать живые клетки с такой же лёгкостью, с какой мы программируем компьютеры", — суммируют  Котлер и Уилл. Грамотное обращение с синтезатором ДНК решит проблему нехватки редких лекарств.

Нечеловеческое терпение

Авторы "Похитителей" предвидят возрастающую популярность психологов с искусственным интеллектом. С одним из них Котлер и Уилл знакомят читателей на страницах книги. Элли была создана благодаря совместным усилиям DARPA (управление министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил. — Фокус) и Южно-Калифорнийского университета.

"Тело иногда выдаёт вещи, которые люди хотели бы утаить", — поясняет психолог Альберт Риззо. Робот Элли гораздо внимательнее своих коллег из плоти и крови: от неё не скроется ни один невербальный сигнал.

Долгосрочная цель профессора Кронина — создание универсальных чернил, способных "распечатать" для пользователя любой препарат

В разработку "психолога" DARPA вложила кругленькую сумму, но предполагается, что себестоимость Элли будет снижена. Уже сейчас для работы с пациентами она использует недорогие приборы, которые продаются в любом компьютерном магазине: стандартные веб-камеры, датчики движения, микрофоны. Выход проекта на масс-маркет не за горами.

Лидер с яслей

Определять "лидера в зародыше" поможет нейробиология. Учёные уже доказали, что биометрические данные — возможность заглянуть в наше будущее.  

Команда Крис Берки, основательницы Advanced Brain Monitoring, взялась помочь ВМС США с отбором наиболее приспособленных для службы на подлодках солдат. Для этого была построена точная полномасштабная наземная копия атомной подводной лодки. За мозговыми волнами членов экипажа наблюдали с помощью специальных приборов. Спустя шестнадцать недель учёные могли точно сказать, кто из участников эксперимента не растеряется в сложной ситуации, а кого даст слабину.

"Не только военные интересуются эффективными методами предугадывания того, что ждёт нас за очередным поворотом", — уверяют Котлер и Уилл. Команда Крис Берки провела ещё один эксперимент, на этот раз в стенах барселонской бизнес-школы. Исследователи попросили 35 магистров примерить измеряющие аппараты и решить практическую задачу. "Лидеров в зародыше" Берки идентифицировала по приборам. Вне зависимости от того, как долго и насколько логично рассуждали настоящие лидеры, они не только регулировали свою нервную систему лучше остальных, но и влияли на нервную систему других людей.

"Как часы на стене синхронизируются с теми, у которых самый большой маятник, так и будущие лидеры способны вести за собой целую команду, создавать мощное чувство группового потока", — поясняют Котлер и Уилл.

Цифровой шаман

Визионерское искусство станет ещё более доступным и интерактивным, появятся "цифровые шаманы". "Раньше сакральное искусство можно было рассматривать только в сакральных местах", — напоминают соавторы книги. Если вы хотели увидеть доисторических быков, нужно было спуститься в пещеры Ласко. Рассмотреть Сикстинскую капеллу можно было лишь во время паломничества в Рим.

Современные художники научились усиливать своё искусство с помощью ПО. Благодаря этому Эндрю Джоунса, одного из иллюстраторов игры Nintendo, даже прозвали "шаманом". Поклонники его творчества заявляют, что, вглядываясь в эти произведения — бесконечные спирали галактик, кристаллические горы и замысловатые витражи, они испытывают чувство возвышенности и отрешённости. После сотрудничества художника с монахами-программистами из Таиланда Джоунс полностью переключился на работу с 3D.

Стендфордские учёные подтвердили: работы Джоунса способны вводить человека в изменённое состояние сознания — вне зависимости от того, хочет он того или нет. В ближайшем будущем мы узнаем о новых "цифровых шаманах", чьи талантливые инсталляции будут доводить нас до экстаза так же, как когда-то это делали дым и бубны, — интригуют "Похитители огня".

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