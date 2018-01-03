Ракета-носитель Falcon Heavy от SpaceX доставлена на стартовую площадку, расположенную на мысе Канаверал, что в штате Флорида.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Spaceflight Insider, ее привезли частями и собрали непосредственно на площадке Космического центра имени Кеннеди.

Отмечается, что SpaceX запланировала первый испытательный запуск Falcon Heavy на январь 2018 года. С ее помощью на орбиту Марса будет отправлен электромобиль Tesla Roadster.

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Falcon Heavy разрабатывается на основе Falcon 9. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов. На Марс носитель сможет доставить нагрузку массой до 16,8 тонны.

Falcon Heavy состоит из трех сегментов — двух боковых ускорителей, которые будут работать на первом этапе, и первой ступени, которая начнет работать в полную силу после отделения боковых ускорителей. Предполагается, что все три сегмента будут многоразовыми.