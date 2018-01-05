Apple за неделю заработала почти $1 млрд

И это только на приложениях

За новогоднюю неделю в период с 25 декабря Apple продала приложений на сумму $890 млн.

Это является рекордом для компании, сообщает life.ru со ссылкой на 9to50mac.

Платных приложений в рождественский период было продано на сумму $890 млн, причем только за 1 января пользователи iPhone потратили на них $300 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple купила сервис распознавания музыки Shazam

Старший вице-президент Apple Фил Шиллер заявил, что за весь 2017 год разработчики программ под iOS заработали около $26,5 млрд, что на 30% больше, чем в 2016 году. Суммарно с 2008 года производители iOS-программ заработали $86 млрд.

Напомним, Apple может закрыть сервис iTunes.