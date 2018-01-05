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Главная » Стиль жизни » Технологии » В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость
В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость
Фото: activistpost.com

В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость

Хакеры могут узнать пароли и другие личные данные пользователей

05.01.18 123
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Специалисты обнаружили в процессорах Intel аппаратную критическую уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации в памяти ядра. 

Об этом пишет издание The Register, передает "112 Украина".

Как пишет издание, ошибка в безопасности в процессорных чипах привела к тому, что пользовательские программы могут свободно считывать информацию с памяти ядра, где содержатся логины, пароли, различные секретные данные, которые впоследствии могут попасть к кибер-злоумышленникам. Ядро памяти должно быть скрыто от пользовательских программ и процессов, а уязвимость в чипе позволяет хакерам запустить программу и "видеть" интересующие его данные. 

Указывается, что критическая уязвимость была обнаружена не только в процессорах Intel, произведенных за прошедшее десятилетие, но и в аналогичной продукции AMD и ARM. Под угрозой оказались работающие на Windows, Linux и macOS устройства, а уязвимость негативным образом сказывается на их производительности. 

The Register отмечает, что избавиться от "бага" можно двумя способами: полное обновление системы или же покупка нового процессорного чипа. Обновление, о котором идет речь, после инстализации может существенно замедлить (вплоть до 30%) работу устройств, однако на компьютерах, где установлены более новые процессоры, установка обновления может пройти незаметно для системы. 

В связи с обнаруженным "багом" компания Microsoft во вторник  выпустила экстренное обновление для Windows 7, 8 и 10, которое поможет избавиться от уязвимостей, затрагивающих все поддерживаемые аппаратные чипы от Intel, ARM и AMD. В компании подчеркнули, что не получали данных об атаках пользователей с использованием этой уязвимости. 

Обновление для операционной системы выпустили и в Linux. Исправление критической ошибки состоит в том, чтобы полностью отделить память ядра от пользовательских процессов.

Напомним, хакеры уже воруют биткоины.

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