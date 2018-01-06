Ученые обнаружили доказательства столкновения Земли с огромным астероидом

Столкновение с астероидом диаметром около 1 км произошло примерно 800 тыс. лет назад

Древние минералы указали на ранее неизвестное столкновение с астероидом диаметром около 1 км, которое произошло примерно 800 тыс. лет назад. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Geology.

Кратер от удара до сих пор не обнаружен, однако на него указали остекленевшие минералы, найденные в геологических отложениях от Азии до Антарктиды.

Судя по всему, столкновение с километровым астероидом стало самой недавней из катастроф такого масштаба, когда наш вид уже существовал на Земле.

Тектиты – стеклянные шарики, возникшие при огромных давлениях и температурах, связанных с особенно мощными ударами метеоритов – обнаруживаются по всему Тихому океану. Масса некоторых превышает 20 кг – такие, видимо, были выброшены ударом сравнительно недалеко. Другие могли совершить более долгое путешествие, и распределение их указывает, что столкновение произошло в районе Юго-Восточной Азии, хотя эффект грандиозной катастрофы должна была почувствовать вся планета.

Ученый Аарон Кавозье и его соавторы отмечают, что основная масса крупных тектитов, относящихся к периоду около 800 тыс. лет назад, обнаруживается в районе Таиланда, что указывает на примерную область столкновения. Ученые провели анализ трех таких тектитов.

С одной стороны, им не удалось найти реидита – минерала, который связан с некоторыми мощными ударными кратерами.

С другой – ученые смогли исследовать крошечные, микрометровые кристаллы циркона. Они оказались ориентированы по трем лучам, сходящимися примерно под прямым углом, а не все в одном направлении. Теоретические расчеты (и лабораторные эксперименты) показывают, что именно так должны складываться кристаллы циркона, который под действием ударных сил трансформировался в реидит, а затем – снова в циркон, приобретя "дополнительные" направления.

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Все это, по мнению геологов, достаточно надежно указывает на прежде неизвестное столкновение Земли с астероидом около 800 тыс. лет назад. С другой стороны, пока не будет решена "загадка пропавшего кратера", этот удар нельзя считать окончательно установленным фактом. По оценкам ученых, диаметр воронки может составлять от 50 до 100 км, и отсутствие такого молодого и крупного кратера действительно озадачивает.