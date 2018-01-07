Тратить по-умному. 5 мобильных приложений, которые помогут контролировать расходы

В подборке Фокуса — пять популярных приложений для учёта и экономии личных финансов. С ними вам больше не придётся ломать голову над тем, куда подевались деньги

В 2018 году власти прогнозируют улучшение экономической ситуации в стране, к примеру, инфляцию ожидают на уровне 7%. Правда, в 2017 году инфляция должна была составить 9,1%, а по факту имеем 12,2%. Поэтому Фокус рекомендует надеяться на лучшее, но всё же следить за своими расходами, тем более что технологии всегда готовы прийти на помощь. В нашей подборке — топ-5 мобильных приложений, которые помогут контролировать и экономить личный бюджет.

Monefy

Monefy — одно из наиболее популярных приложений для мобильных девайсов. Только на Google Play его скачали больше миллиона пользователей. Чтобы в конце каждого месяца не возникал вопрос, куда подевались деньги, приложение предлагает удобную систему контроля трат. Ежедневно пользователь записывает суммы расходов и выбирает категорию назначения платежа (транспорт, еда, развлечения и т. д.). Его могут использовать и семейные пары, ведь предусмотрена возможность синхронизации приложения через Dropbox-аккаунт.

Money Manager

Это приложение не только поможет отследить финансовые поступления и траты, но и позволит видеть состояние счетов, если его синхронизировать с активными банковскими картами. В качестве дополнительной опции доступна система программирования регулярных платежей. Приложение отлично синхронизируется с компьютером, так что в любой удобный момент можно отследить распределение доходов и расходов по категориям, посмотреть эти данные по каждому вашему активу.

Wallet

Ещё одно популярное приложение для того, чтобы отслеживать все траты семьи в режиме реального времени. Для этого разработчики предусмотрели автоматическую облачную синхронизацию. Также возможен доступ к различного рода статистике, которая даёт понять, в какие периоды были сделаны наибольшие траты и когда обычно происходят поступления средств на счета. Правда, если вы захотите иметь возможность общего ведения счетов, доступ второго человека к программе придётся оплатить отдельно.

Money Lover

Одно из наиболее популярных приложений для тех, кто хочет не просто отследить состояние и периодичность своих трат, но и лимитировать бюджет. Приложение синхронизирует данные, которые вы заносите в программу на каждом из девайсов. Как и в других подобных приложениях, можно легко проверить баланс своих финансовых средств, посмотреть, как и когда они тратились. Кроме этого, в приложении можно установить уведомление о том, что лимит расходов вот-вот будет превышен. Если в скором времени пользователь должен осуществить регулярные платежи либо отдать долг, приложение также сообщит об этом. В этой программе самостоятельно можно создавать мероприятие и отслеживать, сколько денег было потрачено именно на него.

Coin Keeper

Разработчики этого приложения утверждают, что его интерфейс отлично подойдёт для желающих сэкономить, но не любящих сложные статистические таблицы. Здесь есть возможность учёта разных валют, что отлично выручает при контроле трат в заграничных поездках. В этом приложении можно установить желаемые лимиты расходов, учёт могут вести несколько человек с разных мобильных устройств. Разработчики позаботились о том, чтобы программа быстро распознавала СМС-сообщения от различных банков и автоматически вносила траты или поступления в систему учёта.