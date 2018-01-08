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Фото NASA показало очередное сюрреалистическое фото Юпитера

<span class="label red">Фото</span> NASA показало очередное сюрреалистическое фото Юпитера
Юпитер / Фото: NASA

Межпланетная станция Juno присылает фотографии Юпитера — по 40 мегабайт данных каждые 14 дней

08.01.18 2305
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NASA опубликовало один из последних снимков облаков планеты-гиганта, сделанный аппаратом Juno в конце прошлого года во время максимального сближения с Юпитером. Об этом сообщает Популярная механика.

Межпланетной станции Juno осталось работать недолго: уже в феврале она начнет погружение в атмосферу Юпитера и никогда не поднимется обратно. Juno находится на орбите Юпитера уже полтора года, и все это время присылает на Землю данные о магнитном поле планеты-гиганта, изучает состав его облаков, измеряет притяжение планеты и ищет причину полярных сияний на полюсах. И, конечно, шлет фотографии — по 40 мегабайт данных каждые 14 дней.

Эту фотографию аппарат Junocam сделал 16 декабря 2017 года, находясь в 13 тысячах километров от верхнего края облаков, то есть на расстоянии немногим больше земного диаметра. В каждом пикселе – почти 10 километров. Юпитер занял весь кадр. В правом верхнем углу видна тень – там в момент съемки проходила граница дня и ночи.

Все снимки с Junocam NASA выкладывает в общий доступ; энтузиасты со всего мира обрабатывают фотографии, то просто усиливая контрастность и яркость, то превращая снимки Юпитера в абстрактное искусство. Этот снимок юпитерианских облаков обработали гражданские ученые Деральд Айштадт и Шон Доран.

В феврале Juno начнет падать в Юпитер; траекторию падения рассчитали так, чтобы аппарат не оказался притянут гравитацией спутников Юпитера – Ио и Европы; в этих ледяных мирах может оказаться жизнь или по крайней мере сложные органические молекулы, поэтому ронять на них земные аппараты со следами земной органики ученые не хотят.

Juno – вторая часть проекта New Frontiers; первой стала миссия New Horizons; зонд долетел до Плутона и прислал самые детальные в истории снимки карликовой планеты, а затем направилась к другим объектам пояса Койпера. В прошлом году стартовала третья часть программы – миссия OSIRIS-REx, цель которой – забрать пробу грунта с астероида Бенну и доставить ее на Землю.

Юпитер

Фото: NASA

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