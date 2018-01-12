CES-2018: с ума сойти. 13 гаджетов будущего на выставке в Лас-Вегасе

Выставка потребительской электроники CES-2018 (Consumer Electronics Show), которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, подтвердила, что мир гаджетов превратился в солидную индустрию, которая развивается стабильно и логично, без рывков и непредсказуемых поворотов. Это, безусловно, хорошо для индустрии, хотя те романтические времена, когда почти каждый новый девайс воспринимался с радостным изумлением, вспоминаются с лёгкой ностальгией.

Среди основных тенденций 2018 года, которые продемонстрировала нынешняя CES, следует выделить рост моды на устройства с искусственным интеллектом (AI, artificial intelligence). При этом, учитывая популярность тренда, производители станут называть AI-гаджетами и девайсы с просто новыми продвинутыми функциями, ничего общего с искусственным интеллектом не имеющими. В этом нет ничего удивительного и ничего страшного — у нас, например, тоже многие стремятся примкнуть к европейским стандартам, к месту и не к месту добавляя приставку "евро".

Будет развиваться технология голосовых помощников. Ассортимент продуктов, в которые внедрят как минимум голосовое управление, несомненно расширится.

Не реализовали свой потенциал и технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эксперты считают, что для толчка в этой области нужна крутая игра, хотя в любом случае — новые шлемы и очки продолжат появляться.

Всё больше смартфонов будут получать безрамочные экраны, во многих реализуют AI-технологию распознавания лица в качестве идентификатора владельца. Значительно улучшится качество фото и видео — появится возможность действительно качественной снимать в темноте, а также делать 360-градусные фотографии и видеоролики.

Разумеется, продолжится работа по созданию, совершенствованию и сертификации беспилотных автомобилей.

А ещё CES хороша тем, что тут показывают гаджеты, которые всё-таки вызывают "вау-эмоции", причём некоторые из них в реальной жизни никогда не встретишь. Фокус отобрал для вас несколько таких.

Модульный телевизор. Samsung The Wall

146-дюймовый телевизор под названием The Wall — по словам представителей Samsung, это первый в мире модульный телевизор, выполненный по технологии MicroLED. Благодаря MicroLED, в которой каждый пиксель светится самостоятельно, появилась возможность сделать из экранов "сборно-разборную стену". У The Wal есть основной экран и некоторое количество экранов-"кирпичей", которые можно убирать или добавлять по желанию. На выставке был представлен работающий концепт устройства, о серийном производстве речь пока не идёт.

Телевизор-"рулон". LG 65-inch 4K OLED TV

Удивительный телевизор, обеспечивающий 4К-разрешение и при этом способный скручиваться, подобно коврику для йоги. Этот 65-дюймовый красавчик — дитя представленного LG несколько лет назад аналогично гибкого 18-дюймового экрана. По команде владельца телевизор скрывается внутри аккуратной коробки, в которой также помещена вся необходимая для работы устройства электроника. При желании можно не прятать экран целиком, а оставить краешек, на котором будет отображаться полезная информация — новости, погода и т. д. До определения цены гаджета дело пока не дошло.

Бластер, "не забивающий голову".

Merge 6DoF Blaster

Бластер с AR-реальностью, для использования которого требуются не очки или шлем, а смартфон с установленным приложением. Смартфон закрепляется на стволе бластера, дополняющие реальность игровые элементы отображаются на его экране. То есть на голову ничего надевать не надо, кроме гарнитуры. Производитель снабдил гаджет шестью степенями свободы — можно играть вшестером, связываясь через гарнитуры, сопряжённые с телефоном. Когда игрушка появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно.

Проектор-тумбочка. Sony LSPX-A1

Инженеры Sony сделали одно из самых удобных решений для проектора: не надо думать о том, как его подвесить на потолке или как отодвинуть от стены на нужное количество метров, особенно если комната короче, чем требуемое расстояние.

LSPX-A1 выполнен в форм-факторе тумбочки и получил ультракороткофокусною оптику, допускающую установку почти вплотную к стене. Размер формируемого изображения может достигать 120 дюймов. В опоры тумбочки вмонтирована акустическая система. Появится в продаже весной, стоить будет бесчеловечно дорого — $30 000.

Мышь без "хвоста" и батареек.

Razer Mamba Hyperflux

Любопытный комплект для геймеров — беспроводной манипулятор Razer Mamba HyperFlux и коврик Razer Firefly HyperFlux. В мыши нет элементов питания — она получает энергию от коврика индукционным способом. Это позволило заметно снизить её вес — раньше такой был лишь в проводных устройствах. Коврик подключается к компьютеру через USB-кабель и имеет две поверхности: жёсткую пластиковую для быстрых перемещений и мягкую тканевую для точного позиционирования курсора. Комплект начнут продавать в первом квартале этого года по цене от $250.

Очки, понимающие речь. Vuzix Blade

Очки дополненной реальности Vuzix Blade стали первым в своём роде устройством, получившим поддержку голосового помощника Alexa. Гаджет может воспринимать устную речь и выводить данные на экран перед глазами пользователя. Например, можно спросить дорогу — и система построит маршрут, показывая, куда идти. Стоит Vuzix Blade $1000, но производитель рассчитывает, что в 2019 году цена на девайс может упасть вдвое.

Универсальный автомобиль-беспилотник. Toyota e-Palette Concept

Toyota работала над концептом e-Palette в сотрудничестве с Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber. Это полностью автономный электромобиль с открытым управляющим интерфейсом, позволяющим владельцу устанавливать собственную автоматизированную систему управления. Беспилотник представляет собой коробку на колёсах длиной от 4 до 7 метров, которая годится как для перевозки людей, так и для транспортировки грузов. Салон тоже можно обустраивать по своему усмотрению. e-Palette должен стать центром целой бизнес-экосистемы, запустить которую Toyota планирует в 2020 году.

Дрессированный чемодан. ForwardX CX-1

При создании этого чемодана использовалась комбинация технологий самонаведения и AI-распознавания лиц. Благодаря им CX-1 не отстанет от своего хозяина, словно хорошо воспитанный щенок, который умеет бегать со скоростью чуть более 11 км/ч. В верхнюю грань чемодана встроена камера, которая следит за человеком и руководит движением гаджета. Если CX-1 всё же потеряется, его легко найти с помощью браслета, который надевается на руку владельца. Этот же браслет подаст сигнал, если кто-то попытается украсть чемодан. В продаже гаджет появится в конце года, с ценой пока не определились.

Контролёр любителей загара.

L'Oreal UV Sense

Этот маленький (около 1 см в диаметре) наклеиваемый на ноготь сенсор собирает данные о воздействии ультрафиолетовых лучей и подскажет вам, когда следует перебраться в тень, чтобы не перегреться или не обгореть. UV Sense связывается со смартфоном по технологии NFC и загружает информацию в специальное приложение. Для более точных рекомендаций приложение попросит вас предоставить данные о типе и тоне вашей кожи. Сенсор можно наклеивать не только на ноготь, но и на другую открытую поверхность: например, на дужки очков или ремешок часов. Устройство поступит в продажу летом и будет стоить около $50.

Зубная щётка с дополненной реальностью. Kolibree Magik

Гаджет предназначен для детей, которым скучно чистить зубы. Эта зубная щётка, используя AR-технологии, учит чистить зубы правильно. Приложение Magik Mirror с помощью камеры смартфона определяет положение щётки и её движение — во время чистки зубов ребёнок сражается со злыми монстрами-микробами, угрожающими захватить полость рта. Для победы нужно тщательно и в определённом порядке вычистить все зубы. Чтобы ребёнок не увлёкся и не чистил зубы слишком часто, игру можно использовать только три раза в день. Пока приложение работает только на смартфоне, но вскоре его можно будет встраивать в смарт-зеркала. Kolibree Magik уже продаётся и стоит менее $30.

Носимая подушка безопасности.

Helite Hip'Air

Гаджет создан для пожилых людей, а также тех, кто восстанавливается после травм, и может поглощать до 90% энергии удара, защищая бёдра человека при падении с небольшой высоты. Hip'Air — это ремень из вентилируемой ткани весом 1 кг. В него интегрированы подушки безопасности, акселерометры, гироскопы, газогенератор и пластиковая застёжка, являющаяся и активатором всей системы. Падение в среднем длится 400 миллисекунд, Hip'Air реагирует быстрее: на определение падения система затрачивает 200 миллисекунд, ещё 80 уходит на раскрытие подушки. Продавать подушку начнут в марте, цена — $790.

Ванна — симулятор невесомости.

Toto Floating Tub

Покрытая мрамором ванна имеет множество интегрированных технологий, но выделяет её среди аналогичных продвинутых приспособлений способность имитировать ощущение парения в космосе, в невесомости. Особым образом направленные струи воды приподнимают ноги человека от поверхности ванны, а окружающие светодиодные лампочки создают идеальную межзвёздную атмосферу. Космованна Toto стоит $19 000 (дешевле, чем туристический полёт в космос) и будет доступна в третьем квартале 2018 года.

Унитаз-интеллектуал.

Kohler Numi Intelligent Toilet

Компания Kohler представила серию "умного" оборудования для ванной, в которой среди прочего выделяется Numi Intelligent Toilet. Это "интеллектуальный" унитаз с функциями автоматических подъёма крышки, смыва и освежителя воздуха, подогревом сидения и площадки для ног, ночной подсветкой, встроенными биде и плеером. И всё это соединено с голосовым помощником Alexa, позволяющим говорить с унитазом, как с близким другом. Когда и за какие деньги можно будет стать владельцем этого "задушевного" собеседника, пока неизвестно.