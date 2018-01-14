SpaceX и Boeing готовятся к первым запускам пилотируемых кораблей

Первые тестовые запуски начнутся уже в этом году

Компании SpaceX и Boeing готовятся к проведению первых пилотируемых космических полетов в рамках Commercial Crew Program (CCP) – программы NASA, направленной на развитие частных пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на портал Futurism.

Первые тестовые запуски начнутся уже в этом году.

В последний раз пилотируемые корабли использовались в США в июле 2011 года — при запуске миссии STS-135. С тех пор Соединенные Штаты для доставки своих астронавтов на МКС приобретали места на российских миссиях.

Недавно NASA сообщило о прогрессе каждой из компаний в направлении первых запусков.

SpaceX, по‑видимому, опережает конкурента, или, во всяком случае, работает в ускоренном темпе. Компания планирует отправить первый пилотируемый корабль уже до конца года.

Boeing пока должен только анонсировать приблизительные сроки для первых запусков.

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Впрочем, прежде чем каждому из запусков будет дан зеленый сигнал, обеим компаниям придется провести батарею тестов на соответствие требованиям безопасности.

Boeing будет использовать пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner. Его, как ожидается, запустит ракета "Атлас-5", производства компании United Launch Alliance, со стартового комплекса Space Launch Complex 41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

SpaceX будет испытывать новую версию корабля Dragon, подготовленную к проведению пилотируемых миссий. Корабль запустит ракета-носитель Falcon 9.

Конечной целью обеих компаний является запуск шести пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию между 2019 и 2024 годами.