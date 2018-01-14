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Главная » Стиль жизни » Технологии » SpaceX и Boeing готовятся к первым запускам пилотируемых кораблей

SpaceX и Boeing готовятся к первым запускам пилотируемых кораблей

SpaceX и Boeing готовятся к первым запускам пилотируемых кораблей
Фото: NASA

Первые тестовые запуски начнутся уже в этом году

14.01.18 186
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Компании SpaceX и Boeing готовятся к проведению первых пилотируемых космических полетов в рамках Commercial Crew Program (CCP) – программы NASA, направленной на развитие частных пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на портал Futurism.

Первые тестовые запуски начнутся уже в этом году.

В последний раз пилотируемые корабли использовались в США в июле 2011 года — при запуске миссии STS-135. С тех пор Соединенные Штаты для доставки своих астронавтов на МКС приобретали места на российских миссиях.

Недавно NASA сообщило о прогрессе каждой из компаний в направлении первых запусков.

SpaceX, по‑видимому, опережает конкурента, или, во всяком случае, работает в ускоренном темпе. Компания планирует отправить первый пилотируемый корабль уже до конца года.

Boeing пока должен только анонсировать приблизительные сроки для первых запусков.

Впрочем, прежде чем каждому из запусков будет дан зеленый сигнал, обеим компаниям придется провести батарею тестов на соответствие требованиям безопасности.

Boeing будет использовать пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner. Его, как ожидается, запустит ракета "Атлас-5", производства компании United Launch Alliance, со стартового комплекса Space Launch Complex 41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

SpaceX будет испытывать новую версию корабля Dragon, подготовленную к проведению пилотируемых миссий. Корабль запустит ракета-носитель Falcon 9.

Конечной целью обеих компаний является запуск шести пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию между 2019 и 2024 годами.

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