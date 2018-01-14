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Привет с Марса. Откроется ли тайна происхождение жизни на Земле
Фото: NASA/JPL-Caltech

Привет с Марса. Откроется ли тайна происхождение жизни на Земле

Человечество близко к разгадке тайны внеземной жизни и появления человека на нашей планете. Newsweek рассказывает о новых находках учёных

14.01.18 395
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Старые друзья

"Всё сводится к тому, что жизнь на Землю всё-таки попала из космоса, — цитирует Newsweek отчёт планетологов Открытого университета Соединённого Королевства. — В метеоритах имеются примитивные органические вещества и вода, которые, вероятно, представляют собой органическую композицию ранней Солнечной системы".

Речь идёт о двух метеоритах Заг и Монахана, упавших на Землю ещё в 1998 году, которыми теперь занимаются учёные Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.

Метеориты возникли из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера приблизительно 4,5 млрд лет назад, то есть они почти ровесники нашей Солнечной системы. Исследователи полагают, что исследуемые метеориты — части астероидов Церера и Хебе.

Тщательная подготовка

На метеорите Заг исследователи обнаружили аминокислоты – органические соединения

Для того чтобы исследовать метеорит Заг и снизить возможность его загрязнения, учёные использовали полностью стерильную комнату, а также инструменты, которые в течение 24 часов находились под воздействием 480-градусной температуры по Цельсию. На метеорите исследователи обнаружили аминокислоты — органические соединения.

Метеорит Монахана учёные исследовали иначе: они кинули его частицу в кипящую сверхстерильную воду. После варки кристалла в воде появились три критически важные элемента для жизни: углерод, азот и кислород.

Эти открытия позволили учёным выдвинуть теорию, согласно которой на таком астероиде, как Церера, в виде корки образовались кристаллы соли. Потом из-за сильного извержения вулкана, например, на Марсе, частички воды и льда смогли достичь астероида. Впоследствии кусок от астероида отсоединился и создал тем самым метеорит, который и упал на Землю. Здесь уже под воздействием благоприятных для организмов условий среды и возникла жизнь.

Конечно, такую теорию ещё нужно будет доказать, но то, что она может подтвердиться, — вполне реально.

По материалам: Newsweek
Перевод Даниила Непочатова

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