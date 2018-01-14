Слетать на Марс получится только раз в жизни, - исследование

Астронавты смогут совершить только один полет к Марсу без существенного риска для здоровья.

Как сообщает N+1, опасность для здоровья представляет высокий уровень радиации, связанный с галактическими космическими лучами.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные модулем, установленным на борту зонда TGO, который прибыл к Марсу в октябре 2016 года. Модуль был включен на протяжении всего времени полета зонду к Красной планете.

"Во время шестимесячного полета к Марсу и возвращения на Землю экипаж космического корабля получит примерно 60% от дозы радиации, максимально допустимой для всей карьеры космонавта или астронавта, если полет будет осуществляться во время сниженной солнечной активности", - заявили исследователи.

Как показали собранные данные, уровень радиации в открытом космосе был примерно на 20% выше, чем во время полета марсохода Curiosity. Ученые связывают это расхождение с тем, что уровень солнечной активности в этот период был минимальным, что повысило частоту "обстрела" зонда и всех планет космическими лучами из межзвездной среды. Нечто похожее было зафиксировано зондом LRO во время двух последних солнечных минимумов.

В среднем, астронавт, путешествующий примерно год к Марсу, получит примерно 0,7 зиверта ионизирующего излучения (около 73 рентген), что является чрезвычайно высокой дозой. Экипаж МКС получает примерно 0,3 зиверта в год, а на Земле около 2,4 миллизиверта в год.

Как показывают расчеты ученых, одно путешествие к Марсу по самому быстрому маршруту "съест" чуть больше половины от максимальной общей дозы радиации, допустимой для астронавтов за всю карьеру.

Напомним, ЕС снял санкции с закупок российского топлива для полета на Марс.