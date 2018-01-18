Микроволновки сравнили с 7 млн автомобилей по степени загрязнения воздуха

Специалисты из Манчестерского университета подсчитали, что при работе 19 печек в атмосферу выделяется столько же CO2, что и при работе автомобиля с ДВС в течение того же периода времени.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на theguardian.com.

Ученые выяснили, что автомобили только в одной Великобритании — а их около 30 млн — вырабатывают больше CO2, чем микроволновки во всем Евросоюзе.

Напомним, из-за загрязнения окружающей среды ежегодно умирают 12,6 млн человек.