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Главная » Стиль жизни » Технологии » Далеко ушли. Вторая жизнь золота, конопли и других материалов
Далеко ушли. Вторая жизнь золота, конопли и других материалов
Фото: PxHere

Далеко ушли. Вторая жизнь золота, конопли и других материалов

Современные технологии хороши не только внедрением невиданных изобретений, но и тем, что дают новую жизнь старым добрым материалам

Галина Ковальчук - 20.01.18 157
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Будущее — не за идеями, а за знанием сырья. В этом убеждена предсказательница трендов, голландка Ли Эделькорт. По её мнению, в ближайшее десятилетие станет ценным знание о том, из чего состоит, к примеру, ткань или пластик, как их можно сделать и каковы их свойства. Во многом это зависит от технологий производства, благодаря которым применение материалов расширяется. Например, для покрытия металла традиционно использовалась методика воронения, когда металл нагревали с окислителями и благодаря этому появлялась плёнка разных оттенков. Теперь же появилась технология DLC — алмазоподобного покрытия на атомном уровне. Благодаря этому сталь становится прочнее, такое покрытие могут наносить и на очень тонкие её полосы. И это не космически недоступные технологии, такое покрытие есть на самых обыкновенных бритвах. Случается и так, что новые методы производства радикально меняют и расширяют применение материалов, нам известных и привычных. Вот некоторые из них.

Не чашки и вазочки

Высокотехнологичная керамика — материал с расширенными возможностями. В отличие от традиционной керамики, которую обжигают, этот материал формуется под давлением. Получается очень прочный, лёгкий, устойчивый к царапинам и не подверженный ржавчине монолит. Высокотехнологичную керамику используют не только для зубных пломб и слуховых аппаратов. Также из неё делают кухонные ножи и элементы ламп накаливания. Поскольку такая керамика гипоаллергенна, она популярна у производителей часов, украшений и других аксессуаров: они не выцветают и носятся долго без потери внешнего вида.

Полезные каннабиоиды

Из конопли прессуют строительные блоки для экодомов и делают биодизель

Новую жизнь конопле дало не только технологическое развитие, но и тренд на экологичность. Европейская ассоциация промышленной конопли называет её главным биоматериалом будущего и отмечает, что впервые за последние 30 лет её стали выращивать больше. Традиционно из конопли делали ткани для одежды и домашнего текстиля, использовали в пищу. А теперь конопляные волокна используют в автопроме — в обивке дверей и для приборных досок, этим отметились, в частности, в BMW. Из конопли прессуют строительные блоки для экодомов и делают биодизель. В моде также папиросная бумага из конопли — натуральная и экологичная.

И в космосе, и на кухне

Алюминий тоже называют материалом будущего благодаря его лёгкости. Это позволяет автопроизводителям, в частности, уменьшить выбросы в атмосферу за счёт уменьшения веса автомобиля. Поэтому автопром активно разрабатывает алюминиевые шасси и заменяет детали моторов алюминиевыми. Этот металл используется везде — от кастрюль на вашей кухне до гитарных дек и конструкций космических кораблей. Без него не обходится и производство гаджетов — алюминиевые корпуса прочно вошли в обиход. А на днях компания Samsung объявила о запуске новинок в корпусах из инновационного "Металла 12", сплава магния и алюминия, лёгкого и прочного одновременно.

Блестящая красота

"Всё выглядит лучше, если покрыто золотом", — говорит Стивен Брюс, владелец нью-йоркского ресторана Serendipity 3. В заведении подают самые дорогие десерты — мороженое со съедобным золотом за $25 тыс. Этот металл используется не только в ювелирной отрасли. Чистое 24-каратное золото раскатывают в тончайшие листы, измельчают их и используют для украшения шоколадных конфет, пирожных и других сладостей, также добавляют в спиртные напитки. И в косметологии есть "золотая" ниша — кремы, лосьоны, сыворотки с наночастицами золота. Уже десять лет идёт спор о вреде и пользе золота для кожи и пищеварения человека — но ни то, ни другое не доказано.

Из морских глубин

Чаще всего мы видим водоросли на обеденном столе, когда едим суши или морскую капусту. Однако у этих растений гораздо больше областей применения. К примеру, из водорослей делают агар-агар, заменитель желатина, который используют не только в приготовлении холодца и зефира, но и в лабораторной работе микробиологов. Ещё агар используют в зубных пастах, мыле и разнообразной косметике для загущения средств. Водоросли неприхотливы и разнообразны, поэтому их приспосабливают как сырьё для биодизеля, в качестве удобрений и как фильтр для очистки воды. Есть и концептуальные проекты — к примеру, британский дизайнер Джулия Ломан придумала, как делать деревянный шпон с водорослями. Благодаря этому её инновационный материал приобретает гибкость и блеск натуральной кожи.

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