Нейросеть научили разбираться в рентгеновских снимках не хуже врачей

Разработчики из Стэндфордского натренировали сверточную нейросеть определяет травмы по рентгеновским снимкам не хуже врачей. Об этом пишет N+1.
Нейросеть, разработанная группой исследователей под руководством Эндрю Ына, обучалась на базе данных, состоящих из 40895 рентгеновских снимков, взятых из 14892 медицинских исследований повреждений конечностей. Каждый из снимков был размечен профессионалами-рентгенологами как "нормальный" или "патологический".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай построит в Пекине специальный технопарк для разработки искусственного интеллекта
Эффективность распознавания натренированной нейросети сравнили с работой трех радиологов-людей: нейросеть правильно определила повреждения в 74,9 % случаев, что оказалось выше, чем результат одного участвовавших в исследовании врачей:
Ранее искусственный интеллект превзошел человека в понимании прочитанного текста.