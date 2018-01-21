Европа приняла революционное решение по энергии из возобновляемых источников

Об этом пишет издание Nature, на которое ссылаются мировые СМИ.

Европарламентарии поддержали меры, согласно которым "чистая" энергетика должна обеспечивать 20 % от общего энергопотребления к 2020 году (сейчас эта цифра на уровне 17 %). А 2021 года в странах Евросоюза запрещается использование пальмового масла как биотоплива.

Кроме того, Европарламент хочет законодательно поддержать необходимость увеличения энергоэффективности зданий до 35 % после 2021 года.

К 2030 году 35 % всей потребляемой энергии должны вырабатываться солнечными и ветровыми электростанциями. Ранее в планах ЕС фигурировала цифра - 25 %.

Отмчается, что уже сейчас некоторые европейские страны активно используют солнечную и ветровую энергию. Так, в Швеции этот показатель превышает 50 % общего энергопотребления, в Финляндии — 40 %, а Германия планирует переход на "чистую" энергетику в ближайшие 10 лет.

Напомним, Фокус разбирался, что мешает украинцам заменить дорогой природный газ на дешёвое биотопливо.