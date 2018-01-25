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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео В Китае впервые клонировали обезьян по методу овечки Долли

Видео В Китае впервые клонировали обезьян по методу овечки Долли

<span class="label red">Видео</span> В Китае впервые клонировали обезьян по методу овечки Долли
Чжун Чжун и Хуа Хуа / Фото: Zhen Liu et al / Cell 2018

Ранее таким способом было клонировано 23 вида животных

25.01.18 80
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Китайские ученые впервые получили здоровых детенышей обезьяны, "зачатых" методом переноса ядра из соматической клетки в лишенную собственного ядра яйцеклетку. Родившиеся детеныши яванской макаки представляют собой идентичные генетические копии, то есть клоны обезьяны-донора клеток соединительной ткани, из которых были взяты ядра для клонирования. Первым животным, клонированным путем переноса ядра из соматической клетки стала знаменитая овечка Долли, которая появилась на свет в 1996 году. До сих пор клонировать таким образом приматов ученым не удавалось. Работа опубликована в журнале Cell, передает N+1.

Процедура клонирования, которая позволяет получить организм с идентичным донору геномом, заключается в удалении из ооцита (неоплодотворенной яйцеклетки) собственного ядра и подсаживанием вместо него ядра клетки, уже содержащей двойной набор хромосом (соматической), например, клетки кожи.

Вслед за овечкой Долли таким способом было клонировано 23 вида животных, в том числе собака, корова, свинья, крыса, верблюд и другие. Однако клонировать обезьян именно методом переноса ядра из соматической клетки ученым до сих пор не удавалось.

Первой клонированной обезьяной стала макака-резус по имени Тетра, родившаяся в 1999 году в Национальном центре исследования приматов в штате Орегон (США), однако ее "зачали" другим способом – путем расщепления донорского эмбриона на ранней стадии развития и подсаживания одной из клеток в матку суррогатной матери.

Успешный перенос ядра из соматической клетки в ооцит обезьяны удалось осуществить в 2007 году в лаборатории Шухрата Миталипова, расположенной также в Орегоне, однако полученные в результате эмбрионы оказались нежизнеспособны.

В новой работе ученые из Государственной лаборатории нейробиологии приматов Китайской академии наук под руководством Цян Суня сообщили о рождении двух здоровых детенышей яванской макаки (Macaca fascicularis), "зачатых" методом переноса ядра. Клетки соединительной ткани (фибробласты), ядра которых были взяты для переноса, принадлежали абортированному плоду макаки. В эксперименте было использовано 127 ооцитов, из которых было получено 109 эмбрионов. 79 эмбрионов были подсажены суррогатным матерям, но в результате только шесть операций завершились беременностью, и только два детеныша появились на свет.

В альтернативном эксперименте ученые пытались использовать в качестве донорских клетки фолликула той же особи, у которой брали яйцеклетки. В результате было получено 192 эмбриона, и на свет тоже появилось два детеныша, но они страдали пороками развития и умерли вскоре после рождения.

Детеныши макаки, генетический материал для клонирования которых был получен из фибробластов плода, оказались совершенно здоровы. Обезьяны получили имена Чжун Чжун (Zhong Zhong) и Хуа Хуа (Hua Hua). Путем анализа ядерного и митохондриального генома животных исследователи подтвердили, что обезьяны генетически идентичны друг другу и животному-донору.

Как поясняют исследователи, секретом успеха клонирования стал усовершенствованный метод переноса ядра, а также введение в яйцеклетку мРНК гена Kdm4d, кодирующего деметилазу гистона H3. Для того, чтобы гены в ядре соматической клетки могли начать экспрессироваться в соответствии с эмбриональной программой развития, ДНК должна быть подвергнута эпигенетическому репрограммированию. Для этого с ДНК и со связанных с ней белков-гистонов должны быть сняты "репрессивные" метильные метки, а "активаторные" ацетильные метки не должны удаляться. Для того, чтобы достичь первого результата, в эксперименте в ооциты ввели мРНК деметилазы. Для того, чтобы с гистонов не снимались активаторные метки, ооциты дополнительно обработали трихостатином А – веществом, подавляющим активность деацетилаз. 

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