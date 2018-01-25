Пока – только два

На севере Стокгольма начали курсировать первые в Швеции беспилотные общественные автобусы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Автобусы проекта компании Nobina появились на дорогах делового района столицы в среду, 24 января.

Два автобуса теперь курсируют между торговым центром Kista и Victoria Tower по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч, с помощью GPS и датчиков.

У автобусов нет руля, однако ими можно управлять вручную.

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Сообщается, что в салоне находится специальный человек на случай аварийной ситуации, как это требуется в соответствии с действующим законодательством Швеции.

Проезд в таких автобусах, которые могут перевозить 12 пассажиров, бесплатный.







Фото: Marko Säävälä/TT (с сайта The Local)