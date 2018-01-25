На севере Стокгольма начали курсировать первые в Швеции беспилотные общественные автобусы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
Автобусы проекта компании Nobina появились на дорогах делового района столицы в среду, 24 января.
Два автобуса теперь курсируют между торговым центром Kista и Victoria Tower по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч, с помощью GPS и датчиков.
У автобусов нет руля, однако ими можно управлять вручную.
Сообщается, что в салоне находится специальный человек на случай аварийной ситуации, как это требуется в соответствии с действующим законодательством Швеции.
Проезд в таких автобусах, которые могут перевозить 12 пассажиров, бесплатный.
Фото: Marko Säävälä/TT (с сайта The Local)