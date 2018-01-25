Китайское предупреждение. Восемь вопросов о том, зачем человеку клонировать обезьян

Недавно китайские исследователи сделали прорыв в области клонирования, создав два клона одной обезьяны. National Geographic объясняет, как это работает и зачем это нужно

Впервые в истории китайским учёным удалось успешно клонировать макак, используя технологию, с помощью которой в 1996 году их британские коллеги клонировали овцу Долли. Многолетние усилия команды, возглавляемой доктором Китайской академии наук Чжен Лю, завершилось появлением на свет двух макак женского пола — Джон Джон и Хуа Хуа. Одной макаке восемь недель, второй — шесть. Они генетически идентичны, так как были клонированы от одного донора. Обе обезьяны здоровы и находятся в инкубаторе.

Данное открытие, о котором 24 января сообщил журнал Cell, возобновило споры о возможности клонирования людей и об этичности таких экспериментов. National Geographic составил перечень самых распространённых вопросов, связанных с этим событием, и дал ответы на них.

Это первые клоны макак?

Своего рода "клонирование" макаки-резуса учёные совершили ещё в 1999 году, когда эмбрион животного на ранних стадиях развития разделили на несколько частей. По сути, так создали искусственных близнецов, отмечает National Geographic. Последующие исследования показали, что клетки обезьян можно клонировать для создания цепочки стволовых клеток. Но попытки вырастить из них развитый организм были тщетными. Учёные создавали лишь отдельный клеточный материал в чашке Петри.

Почему это важно?

В 1996 году овца Долли стала первым млекопитающим, клонированным с использованием техники переноса соматических ядерных клеток. В отличие от метода разделения эмбриона, который может дать лишь несколько копий, такой метод теоретически способен продуцировать бесконечное количество клонов от одного донора.

Со времён Долли учёным удалось клонировать более двадцати видов, среди которых коровы, собаки и кролики. Генетики использовали ту же технологию, что и в случае с Долли. Но китайский прорыв знаменует собой новую эру в клонировании, так как впервые успешно клонировали представителя отряда приматов, в который, согласно научной классификации, входит и Человек разумный. Иными словами, способ, использованный китайцами, подходит и для клонирования человека.

Как этот работает?

"Технический барьер для клонирования приматов или людей теперь разрушен. Но применять методы клонирования к человеческому организму мы не будем"

У животных внутри каждой клетки имеется ядро, содержащее копию генетического кода. Перенос ядер соматических клеток включает перемещение ядер от одного животного в яйцеклетку другого. Затем химическим путём учёные заставляют яйцеклетку развиваться, как если бы это происходило после естественного оплодотворения. Если эмбрион доживает до определённой стадии развития, его внедряют в суррогат. В случае успеха суррогат забеременеет и родит животное, которое генетически идентично донору ядра.

Почему клонирование приматов занимает много времени?

Пересадка ядра в яйцеклетку — лишь начальная стадия клонирования, подчёркивает National Geographic. Весь процесс очень сложен, поскольку стволовые клетки в процессе развития должны превратиться в кожу, мышцы и другие ткани организма. Для этого учёные обязаны "запрограммировать" ДНК, которая будет развиваться по установленному сценарию, когда каждому гену отведено чёткое место в клетке. Также с помощью химических манипуляций исследователи должны сделать так, чтобы ДНК донорского ядра максимально напоминала ДНК молодого эмбриона. Именно поэтому программа по клонированию примата заняла много времени.

Поначалу команда китайских учёных вымачивала яйцеклетки в растворе трихостатина А, который помогает предотвращать сворачиваемость донорской ДНК. Исследователи также пытались создать клоны из клеток взрослых особей, но они не выживали. Считается, что клетки эмбриона, из которых клонировали обезьяну, менее "затвердевшие", нежели клетки взрослых особей, но они также требовали перепрограммирования.

Зачем клонировать обезьян?

Клонирование макак поможет в биомедицинских исследованиях, поскольку точные генетические копии уменьшат изменчивость результатов при тестировании новых лекарств или различных методов лечения.

"Технический барьер для клонирования приматов или людей теперь разрушен, — цитирует National Geographic соавтора исследований Му-Минг Пу, который руководит Центром исследований мозга и интеллектуальных технологий Китайской академии наук. — Но применять методы клонирования к человеческому организму мы не будем".

В то же время вирусолог из Калифорнийского национального центра по исследованию приматов Ван Ромпей и Шухрат Миталипов из Орегонского университетского центра науки и здоровья по вопросам клеток эмбриона и генной терапии предостерегают, что обещанные выгоды от клонирования в области медицины можно будет ощутить нескоро. Главная причина — малая эффективность предложенного метода клонирования. Ведь из 21 попытки клонировать обезьян результативными оказались только две. Более того, макакам-клонам Джон Джон и Хуа Хуа всего два месяца. Исследователи ещё не знают, какие недуги могут поразить их со временем.

Клонирование нечеловеческих приматов давно вызывает споры среди защитников животных. Они утверждают, что проводить эксперименты на схожем с человеком виде жестоко

"Это лишь первый шаг, — уверен Ромпей. — Мы не готовы к масштабному клонированию обезьян".

Этично ли производить клоны?

Клонирование нечеловеческих приматов давно вызывает споры среди защитников животных. Они утверждают, что проводить эксперименты на схожем с человеком виде жестоко. Противники клонирования, сообщает National Geographic, указывают на выкидыши и бесплодность приматов в результате попыток человека их клонировать.

"Такое ощущение, что животные являются одноразовым товаром для нас, — говорит Кэтлин Конли, вице-президент Общества США по гуманному обращению с животными. — Разве правильно, что мы делаем с животными то, что хотим? Это путь в никуда".

Как отмечает National Geographic, Китай часто сталкивается с проблемами защиты животных, поскольку в стране отсутствуют законы, направленные против жестокого обращения с ними. Однако авторы исследования утверждают, что их работа по клонированию соответствует законам США.

Поведенческий нейробиолог из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов Элиза Блисс-Моро говорит, что улучшения в области компьютерных моделирований уменьшает необходимость в экспериментах с приматами. Однако Ван Ромпей придерживается мнения, что для биомедицинского изучения сложных человеческих заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД или аутизм, без использования обезьян не обойтись.

Будет ли клонирован человек?

Хосе Сибелли, эксперт по клонированию из Мичиганского государственного университета, считает, что джин уже выпущен из бутылки: теперь технический вопрос клонирования человека снят, остался лишь вопрос этики.

National Geographic поинтересовался мнением многих учёных о том, нужно ли клонировать человека. Все исследователи заявили, что клонировать людей безответственно. "В настоящее время клонировать людей нет смысла, — говорит Му-Минг Пу. — По этому вопросу должна пройти международная дискуссия".

Что дальше?

Китайские исследователи говорят, что будут следить за здоровьем Джон Джон и Хуа Хуа, включая развитие их мозга. Они утверждают, что правительство Шанхая решительно поддерживает их исследования и планирует расширение лаборатории более чем в десять раз. "При всех этих улучшениях, наряду с высокими стандартами разрешения этических проблем, я думаю, что китайское общество примет это, — уверен Му-Минг Пу. — Я также надеюсь, что общества в западных странах поймут пользу клонирования приматов, как только мы продемонстрируем её при лечении болезней".

По материалам National Geographic

Перевод Даниила Непочатова