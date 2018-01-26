Сорос: Соцсети оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома

По мнению миллиардера, социальные сети целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают

Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим сервисам.

Об этом предприниматель заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство AFP, на которое ссылаются мировые СМИ.

"Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако, в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас", - считает миллиардер.

По утверждению финансиста, "компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду" и "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома".

Google и Facebook, как отметил Сорос, "целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают".

"Это может быть очень вредно, в особенности для молодежи", - пояснил инвестор.

По его мнению, имеются сходства между интернет-ресурсами и местами, где предлагают принять участие в азартных играх.

"В казино разработали методы, чтобы вызывать у игроков такое пристрастие, что они проигрывают как свои деньги, так и те, которых у них нет", - добавил Сорос.

По его утверждению, подобным образом компании, работающие в сфере соцсетей, манипулируют вниманием пользователей Интернета.

Сорос также отметил, что аудитория социальной сети Facebook за первые 8,5 лет ее существования выросла до 1 млрд человек, при этом примерно за последующие четыре года увеличилась вдвое.

"При таких темпах менее чем за три года для Facebook не останется людей для привлечения", - добавил он.

Напомним, Google ужесточила правила монетизации каналов на YouTube.