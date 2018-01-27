Apple увеличила парк беспилотных автомобилей в 9 раз

Компания Apple, которая в апреле 2017 года получила разрешение на испытания трех беспилотных автомобилей, с июля по декабрь добилась от властей штата Калифорния права на еще 24 машины. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на The Verge.

Поскольку вождение – сложная задача, при которой водителю нужно почти мгновенно анализировать дорожную ситуацию с множеством окружающих машин, практически все разработки в области беспилотных автомобилей основаны на машинном обучении. Такой подход позволяет добиться лучших результатов, чем обычные алгоритмы: некоторые производители уже тестируют свои автомобили даже без тестировщиков на переднем сиденье, а другие уже вплотную подошли к серийному производству автомобилей без руля и педалей.

Но у алгоритмов машинного обучения есть важная особенность: их эффективность напрямую зависит от качества и количества тренировочных данных. Из-за этого создателям беспилотных автомобилей приходится тестировать свои разработки, проезжая десятки тысяч километров в месяц. Для упрощения этой задачи инженеры разрабатывают специальные симуляторы, но данные в них лишь приблизительно напоминают реальные, поэтому основной способ ускорить обучение беспилотных автомобилей и повысить их эффективность – увеличить количество тестовых автомобилей.

В 2017 году Apple получила разрешение на испытания своих беспилотных автомобилей. Компания не сообщает технических подробностей о них, однако, поскольку они испытывает их на дорогах общего пользования, а не только тестовых полигонах, некоторые данные о них все же стали известны. В качестве аппаратной платформы Apple использует кроссоверы Lexus RX450h, лидары производства Velodyne и некоторые другие датчики от сторонних компаний, например, камеры и радиолокационные станции.

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Теперь стало известно, что на протяжении 2017 года Apple несколько раз получила разрешение Управления транспортных средств Калифорнии на испытания дополнительных автомобилей той же модели. В июле компания заявила два новых автомобиля, в октябре семь, в ноябре два и еще шесть автомобилей в декабре. Таким образом, компания нарастила парк своих беспилотных автомобилей с трех до 27 единиц.

В конце 2016 года стало известно, что Apple отказалась от создания автомобиля собственной разработки и решила сосредоточиться на создании системы управления для автомобилей других производителей. Такой же подход выбрал один из лидеров среди разработчиков беспилотных автомобилей – Waymo. Компания решила отказаться от электромобилей Firefly, разработанных в рамках проекта Google Self-Driving Car, в пользу серийных минивенов Chrysler Pacifica Hybrid.